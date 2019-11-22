В Буденновске наказали всех медработников, причастных к заражению ВИЧ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на прошедшей в Москве пресс-конференции рассказал, что ответственность за заражение пациентов ВИЧ-инфекцией понесли все причастные медики. Запись мероприятия опубликована на сайте «Россия сегодня».

«Такой сложный случай, который произошел, никак не может быть локальным. И мы не должны на это реагировать так, будто такого больше повториться не может. Разумеется, мы это расследовали и сделали все необходимые выводы. Сейчас в СМИ появляется, что одна старшая медсестра за это отвечает. Ответили все, от главврача до дежурных смены. Кто-то уволен, кто-то наказан. В дальнейшем возможности таких сложных ситуаций на территории Ставропольского края мы точно будем исключать», — сказал губернатор.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, следствие по делу о заражении в медицинском учреждении ВИЧ-инфекцией началось в конце 2018 года, когда один из пациентов, проходивший ранее в том же году лечение в инфекционном отделении СВМП №1, обнаружил, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Расследование показало, что в августе и сентябре 2018 года пять человек, проходивших лечение в стационаре инфекционного отделения СВМП №1, заразились ВИЧ. Подозреваемой по делу о заражении пациентов ВИЧ проходит старшая медсестра инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1». По данным следствия, в 2018 году она не проконтролировала дезинфекцию периферических венозных катетеров, один из которых был от ВИЧ-инфицированного пациента.

Дарья Голякова