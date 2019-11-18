На Ставрополье медсестру будут судить по делу о заражении ВИЧ троих детей

В Буденновске в суд передали дело в отношении старшей медсестры инфекционного отделения ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1», обвиняемой в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая не проконтролировала дезинфекцию периферических венозных катетеров, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся тогда на лечении в инфекционном отделении больницы.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «В буденновской больнице пятеро пациентов заразились ВИЧ»

Дарья Голякова