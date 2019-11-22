ТАСС: новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» пройдут до конца 2019 года

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» проведут до конца 2019 года на морском полигоне Северного флота, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. О разработке «Циркона» рассказал президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию в феврале.

«Пуск "Циркона" предполагается выполнить из акватории Белого моря до конца года. Конкретная дата будет назначена по мере готовности материальной части»,— сказал источник. По его словам, сейчас готовится специальный стенд на базе понтона, с которого будет проведена стрельба.

В марте источник ТАСС сообщал, что «Циркон» впервые запустят в конце 2019 года с боевого корабля — фрегата «Адмирал Горшков». До этого испытания ракеты проводились только с берега.

Напомним, гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» разработана в НПО машиностроения (Московская область). В декабре 2018 года телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США сообщал, что с 2015 года Россия провела пять полномасштабных испытаний «Циркона». По данным источников ТАСС, ракетами должны вооружить российские атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов». По словам президента России, гиперзвуковая ракета способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км.