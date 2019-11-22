Проблемный ЖК «Ижора Парк» в Металлострое введен в эксплуатацию

Госстройнадзор по Санкт-Петербургу выдал компании ООО «СпецПроект» разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов последней, 4-й очереди проблемного жилого комплекса «Ижора Парк» в поселке Металлострой. Общая площадь жилых помещений 18-этажного дома составляет 23,7 тыс. кв. м., нежилых — более 14,2 тыс. кв. м, сообщили в комитете по строительству Петербурга.

ЖК «Ижора Парк» является одним из трех комплексов, строительство которых в 2011-2013 годах начинала признанная позже банкротом ГК «Норманн». Первые срывы сроков ввода у застройщика начались в 2015 году. Возобновилось возведение долгостроя лишь в марте этого года, когда к достройке объекта был привлечен «СпецПроект».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что квартиры в ЖК «Ижора Парк» ждут 656 семей.