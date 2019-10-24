Проблемный ЖК «Ижора Парк» введут в эксплуатацию в ноябре

Проблемный жилой комплекс «Ижора парк» (IV очередь) будет введен в эксплуатацию в ноябре. Строительство объекта завершено, Госстройнадзор Петербурга выдал заключение о соответствии. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

Строительство жилого комплекса в 2013 году начала компания «Норманн-Юг». Объект обещали сдать через три года, но сроки были сорваны, а в 2018 году строительство встало. Возведение объекта проходило под контролем Смольного. Завершала возведение очереди компания «СпецСтрой».

Добавим, что квартиры в ЖК ждут 656 семей.