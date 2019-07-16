«Норманн» признан банкротом

Обманутые дольщики второй очереди ЖК «Десяткино» во Всеволожском районе Ленобласти добились банкротства застройщика комплекса — ООО «Норманн». Глава строительного холдинга Владимир Смирнов и Госстройнадзор Ленобласти не оставляют надежды, что объект достроит привлеченный инвестор. Дольщики уже не верят обещаниям.

О том, что ООО «Норманн» было признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, “Ъ” сообщил генеральный директор ГК «Норманн» Владимир Смирнов. Информацию подтвердил председатель Госстройнадзора Ленобласти Денис Горбунов. Соответствующее решение арбитража пока не опубликовано. По словам господина Смирнова, застройщик определится с дальнейшим планом действий только после того, как ознакомится с решением суда. Он также добавил, что рассчитывает достроить «все свои объекты».

Признание ООО «Норманн» банкротом не помешает холдингу завершить работы на ЖК «Десяткино», соглашается Денис Горбунов. «Мы всегда стараемся, чтобы конкурсный управляющий способствовал достройке объекта. 15 июля я разговаривал с потенциальным инвестором для второй очереди ЖК "Десяткино". Он от своих намерений не отказался, несмотря на введенную процедуру банкротства. Во что это выльется, заранее сказать сложно, но руководство "Норманна" с ним ведет диалог»,— добавил господин Горбунов.

Речь идет о компании «Промтехконтакт» (ПТК), которую весной этого года господин Смирнов пообещал привлечь для достройки второй очереди ЖК «Десяткино». На завершение работ, по оценкам главы строительной компании, требовалось 124,3 млн рублей.

Дольщица второй очереди ЖК «Десяткино» Ирина Гордиенко считает, что надеяться на силы «Норманна» больше не стоит, потому как застройщик «постоянно обещает привлечь инвесторов».

ООО «Норманн» — застройщик второй очереди ЖК «Десяткино» в Мурино, который должны были сдать еще в декабре 2015 года. 18-этажный жилой комплекс находится в списке контрольных объектов Госстройнадзора с сорванными на год и более сроками сдачи. Компания успела достроить дом на 80% и продать в нем 328 квартир. Сегодня работы на стройплощадке жилого комплекса не ведутся.

По словам адвоката юрфирмы «S&K Вертикаль» Ивана Бабина, дольщикам второй очереди ЖК «Десяткино» теперь следует включить свои данные в реестр кредиторов, и сделать это нужно в течение трех месяцев. Спустя полгода после введения конкурсного наблюдения управляющий должен предложить участникам долевого строительства два варианта: создать ЖСК для достройки объекта или же продать объект и поделить деньги. Механизм привлечения инвестора, который возьмется за достройку дома, также предусмотрен в законодательстве, отметил господин Бабин.

Иск о признании ООО «Норманн» банкротом дольщики подали в апреле этого года (см. “Ъ” от 07.05.2019). По данным картотеки арбитражных дел, дело было объединено в одно производство с другим иском, зарегистрированным в 2017 году, по которому выступают пять заявителей.

ГК «Норманн» сорвала сроки сдачи жилых комплексов в Петербурге и Ленобласти, квартиры в которых приобрели около 6 тыс. человек. На территории Петербурга ГК «Норманн» строила три жилых комплекса: «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора Парк», застройщики которых получили банкротные иски. В середине июня дольщики ЖК «Ижора Парк» объявили голодовку.

В Ленобласти, помимо ООО «Норманн», работы осуществляли «Норманн-Запад» (ЖК «Морошкино»), а также «Норманн-ЛО» (ЖК «Десяткино 2.0», «Яркий»). Все они признаны банкротами, но в отношении последней компании в июле кассационный суд отменил конкурсное производство. Кроме того, 11 июля ООО «Норманн-Запад» подало иск к ООО «Норманн-Юг» (ЖК «Ижора Парк») на сумму 34,3 млн рублей.

Весной этого года Владимиру Смирнову предъявили обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд рублей при долевом строительстве и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (см. “Ъ” от 18.04.2019).

Ольга Кантемирова