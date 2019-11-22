Депутаты Госдумы призвали засекретить сведения о закупках по гособоронзаказу

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий исключить из планов госзакупок информацию по государственному оборонному заказу. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Алексей Хохлов (оба — из «Единой России»).

Как уточнили депутаты, сейчас по закону можно засекречивать сведения о закупках вооружений, военной и специальной техники, однако действующее законодательство затрагивает только часть состава гособоронзаказа. Из-за этого сохраняется риск «раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных», говорится в пояснительной записке (.pdf).

«Законопроектом предусматривается уточнить положения, касающиеся особенностей планирования закупок, расширив их действие на весь состав гособоронзаказа. Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией»,— поясняется в документе.

Правительство в своем заключении на законопроект согласилось, что предлагаемое депутатами решение поможет снизить указанные риски. Однако проект закона не позволит осуществлять контроль за тем, чтобы информация об объеме финансового обеспечения, включенная в планы госзакупок, соответствовала «информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденной и доведенной до заказчика». Власти предложили авторам инициативы разработать механизм осуществления контроля в сфере закупок. «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания»,— говорится в отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

В январе 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления, ограничивающие объем информации, раскрываемой российскими юрлицами. АО и ООО получили возможность не разглашать сведения о сделках, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества. Также можно не раскрывать сведения о сделках с российскими юрлицами и физлицами, находящимися под санкциями.

В начале 2019-го выяснилось, что менее детализированной стала и отчетность Промсвязьбанка. На его базе в России создается опорный банк оборонно-промышленного комплекса.

О динамике показателей банка читайте в материале “Ъ” «Промсвязьбанк почти не виден».

Как военные заказы в РФ будут конвертироваться в гражданские, читайте в приложении “Ъ”.