Промсвязьбанк почти не виден

ЦБ не раскрыл оборотную ведомость Промсвязьбанка за апрель. Банк, ставший опорным для оборонной промышленности и крупных госконтрактов, уже получил разрешение правительства засекретить и другие виды отчетности. Но усилия регуляторов могут быть напрасны, поскольку основные показатели оборотной ведомости можно реконструировать на основании других данных ЦБ.

В опубликованной в конце мая отчетности банков за апрель ЦБ не раскрыл финансовые показатели Промсвязьбанка по 101-й форме («Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»). В самом Промсвязьбанке “Ъ” заявили, что своевременно направили в Банк России эту форму отчетности, но не уточнили, по какой причине она не была раскрыта. В ЦБ отказались от комментариев.

Промсвязьбанк, принадлежавший ранее братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым, после того как в декабре 2017 года ЦБ забрал его на санацию, был выбран правительством в качестве специального банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Опасаясь возможных санкций, в 2018 году банк засекретил состав своего руководства (см. “Ъ” от 7 мая 2018 года), а позже стал публиковать в сокращенном виде ежеквартальные отчеты, квартальную отчетность по РСБУ и МСФО.

Отчетность по 101-й форме не раскрывают еще десять небанковских кредитных организаций, а также небольшой РФК-банк, который по состоянию на сентябрь 2017 года принадлежал «Рособоронэкспорту», входящему в госкорпорацию «Ростех». Кроме того, оборотную ведомость скрывает другой банк, попавший под санкции,— «Еврофинанс Моснарбанк», который еще в марте принадлежал почти на 50% Венесуэле. Другая половина на паритетных началах принадлежала ВТБ и Газпромбанку, которые сейчас передают свои доли Росимуществу.

Впрочем, балансовые показатели засекреченных банков можно восстановить. ЦБ ежемесячно публикует «Обзор банковского сектора», в котором в агрегированном виде приводит совокупный баланс всех российских банков. Если из этих данных вычесть соответствующие показатели всех банков, раскрывающих отчетность, то можно получить данные трех засекреченных банков с высокой степенью точности, а из них возможно восстановить, хоть и приблизительно, показатели Промсвязьбанка.

Так, по расчетам “Ъ”, доналоговая прибыль Промсвязьбанка, «Еврофинанс Моснарбанка» и РФК-банка за четыре месяца 2019 года составила 10,3 млрд руб., а Промсвязьбанка — около 9,7 млрд руб., увеличившись за месяц на 32%. Средства клиентов Промсвязьбанка выросли за апрель примерно на 7%, до 1,236 трлн руб. Портфель кредитов физлицам за месяц вырос на 5% и достиг примерно 140,2 млрд руб. Соответствующим способом можно реконструировать более 50 балансовых показателей. В пресс-службе Промсвязьбанка не прокомментировали корректность расчетов.

Эксперты считают, что такой способ анализа Промсвязьбанка допустим. «Поскольку среди банков, которые не раскрывают данные, только Промсвязьбанк можно отнести к крупным, то восстановить его данные с небольшой погрешностью действительно можно»,— считает управляющий директор по методологии компании «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Без использования статистических данных ЦБ это было бы вряд ли возможно сделать иным способом, добавляет он. Впрочем, по его словам, некоторые показатели (например, текущие счета юрлиц) конкретного банка оценить сложнее из-за их высокой волатильности.

Виталий Солдатских