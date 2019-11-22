Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич. Таким образом он прокомментировал появившуюся в интернете видеозапись, на которой, предположительно, сотрудник главного управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ) давал деньги сербскому военному. Господин Вучич подтвердил, что на видео заснят подполковник РФ Георгий Клебан. При этом президент Сербии отметил, что инцидент не повлияет на отношения страны с Россией. Он также уверен, что Владимир Путин не был в курсе происходящего.

Послужившее поводом для скандала видео было опубликовано на YouTube 17 ноября. На записи запечатлена встреча двух мужчин, один из которых передает другому большой белый пакет. В конце видео показано, что в пакете лежали деньги. Где проходила встреча, неизвестно. В подписи к ролику говорится, что на видео «офицер ГРУ полковник Георгий Викторович Клебан платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным должностным лицом Сербии». Также уточняется, что господин Клебан работал в посольстве России в Белграде.

Как рассказал Александр Вучич, вторым заснятым на видео человеком был сербский подполковник на пенсии. Президент Сербии назвал лишь его инициалы — З. К. — и отметил, что за отставным подполковником следили с 2012 года. Сербский военный, как утверждает господин Вучич, несколько лет контактировал с российскими разведчиками, а также с хорватскими спецслужбами. Кем был снят распространенный в интернете видеоролик, неясно. Сама заснятая встреча российского и сербского подполковника, по словам президента Сербии, произошла в декабре прошлого года. Как уточнил Александр Вучич, у сербских правоохранительных органов задокументировать встречу не получилось, поскольку было «много лиц, задействованных в контрслежке». «Видео сняло не Агентство информационной безопасности, но мы полностью оповещены о происходящем. Это произошло 24 декабря 2018 года, когда <...> наши спецслужбы получили данные, что в Земуне (район Белграда.— “Ъ”) около 18 часов подполковник на пенсии З. К. встретится с подполковником РФ Георгием Клебаном»,— сообщил сербский президент (цитата по ТАСС).

Господин Вучич заявил, что Сербия «много раз документировала контакты Георгия Клебана с сотрудниками армии Сербии» и «другими разведчиками». О сотрудниках каких разведслужб идет речь, сербский президент не сказал. Когда и где проходили другие встречи российского подполковника, также неизвестно. «Клебана сняли 10 раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация»,— утверждает президент Сербии. Он уточнил, что Георгий Клебан уже покинул страну.

Александр Вучич подчеркнул, что у Сербии «отличные отношения с Россией», и его страна «не забывает и не забудет поддержку России в международных делах и вооружении армии». «Я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах (о предполагаемых встречах российского подполковника в Сербии.— “Ъ”). <…> У меня был только один вопрос к русским друзьям. Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, ни разу не голосовала против РФ, ничем не угрожала отношениям России и Сербии. Я просто спросил: "Зачем?", не вижу логики во всем»,— пояснил господин Вучич.

Он добавил, что на территории Сербии действуют разведслужбы многих стран, которые пытаются «влиять на ситуацию в стране, собирая данные» о ней. В связи с этим Сербия резко увеличила «меры контрразведывательной защиты», сообщил Александр Вучич. «Значительная часть стран иногда легально, иногда нелегально хочет получить данные о численности войск, расположении военных, вооружениях, планах. Мы предприняли меры, чтобы помешать таким действиям»,— рассказал президент Сербии. О каких мерах идет речь, он не уточнил.

После публикации видео на YouTube болгарский журналист Христо Грозев подтвердил, что на записи был заснят российский подполковник,— установить его личность якобы помогла программа распознавания лиц Microsoft Azure. В своем Twitter журналист опубликовал несколько фотографий Георгия Клебана: две из них — скриншоты с видео, другие две — кадры с мероприятий российского посольства.

The first two photos are screenshots from the surveillance video, the latter two - from open-source photographs at Embassy events. pic.twitter.com/iR0WPKpzr3 — Christo Grozev (@christogrozev) November 17, 2019

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ничего не знают об инциденте с участием российского подполковника, и в случившемся «еще нужно разобраться». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова убеждена, что публикация видео связана с запланированными на 4 декабря в Сочи переговорами президентов России и Сербии. Госпожа Захарова назвала видеозапись «провокационной историей».

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