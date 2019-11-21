Защита жертвы домашнего насилия в Геленджике опротестует обвинительный вердикт присяжных

Адвокаты 28-летней Кристины Шидуковой, которую Геленджикский городской суд на основании первого в истории города заседания с участием коллегии присяжных заседателей признал виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), попытаются в апелляционной инстанции доказать необоснованность данных обвинений. Заседение по неоднозначному уголовному делу жертвы домашнего насилия состоится в Краснодарском краевом суде в понедельник, 28 ноября.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 16 августа 2018 года Кристина убила ножом своего 32-летнего мужа Ахмеда, который употреблял спиртные напитки. Государственным обвинителям удалось убедить присяжных в виновности подсудимой, которая якобы неоднократно меняла показания, отрицая свою причастность к убийству. В итоге коллегия присяжных единогласно признала Кристину виновной и не заслуживающей снисхождения. Приговором суда ей назначено восемь лет исправительной колонии общего режима.

Иной точки зрения придерживается адвокат девушки Алексей Иванов. По его мнению, дело необходимо переквалифицировать в необходимую самооборону, поскольку муж Кристину неоднократно избивал ее, пинал ногами, угрожал выбросить в окно, и ей пришлось защищать свою жизнь. Защита считает, что нанесенный Ахмеду Шидукову удар ножом последовал за нападением мужчины на свою супругу, а, следовательно, должен рассматриваться как необходимая оборона. Адвокат также указывает на множественные процессуальные нарушения в ходе процесса, удовлетворения судом ходатайств стороны обвинения и отклонения ходатайств защиты и, как следствие, манипуляцию мнением присяжных. В попытках оправдать поступок Кристины господин Иванов сравнивает ее дело с резонансным делом сестер Хачатурян.

Дмитрий Михеенко