В Геленджике впервые рассмотрено дело с участием присяжных заседателей

Геленджикский городской суд впервые рассмотрел уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. Процесс велся в отношении 28-летней Кристины Шидуковой, которую обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре края, 16 августа 2018 года женщина убила ножом своего 32-летнего мужа, который употреблял спиртные напитки. Государственным обвинителям удалось убедить присяжных в виновности подсудимой, которая неоднократно меняла показания, отрицая свою причастность к убийству. В итоге коллегия присяжных единогласно признала подсудимую виновной, посчитав ее не заслуживающей снисхождения.

Обсуждение последствий вердикта состоится 12 июля 2019 года.

Василий Хитрых