Блумберг подал документы для участия в выборах президента США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг подал в Федеральную избирательную комиссию документы, нужные для участия в выборах президента США в 2020 году, сообщает AP. Теперь бизнесмен сможет официально создать штаб президентской кампании и начать собирать на нее деньги. При этом его представители утверждают, что господин Блумберг пока не принял окончательного решения об участии в выборах.

О планах миллиардера баллотироваться в президенты США стало известно в начале декабря. Действующего американского президента Дональда Трампа Майкл Блумберг считает «беспрецедентной угрозой» для страны.

Напомним, на этой неделе состоялся пятый раунд теледебатов между политиками, желающими выдвигаться в президенты США от Демократической партии. На сцену поднялись десять самых популярных претендентов.

Подробнее о дебатах читайте в материале “Ъ” «С умеренностью в будущее».