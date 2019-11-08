Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг может подать на этой неделе необходимые документы для участия в президентских выборах в 2020 году от демократической партии, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. В марте господин Блумберг заявлял, что не собирается баллотироваться на пост президента США.

Источник газеты заявил, что миллиардер размышлял над этим в течение нескольких недель, но еще не принял окончательного решения. Советник господина Блумберга Говард Вольфсон отметил, что бывший мэр считает президента США Дональда Трампа «беспрецендентной угрозой для нашей страны». «Теперь нам нужно закончить работу и убедиться, что Трамп потерпел поражение, но Майкл больше обеспокоен тем, что нынешние кандидаты не в состоянии сделать это»,— сказал господин Вольфсон.

В марте господин Блумберг отмечал, что на его решение не баллотироваться, поскольку в ближайшие два года национальные проблемы могут стать острее, так как многие решения действующего президента «только усугубляют ситуацию». По его словам, он «не может бездействовать», а «единственная реальная надежда на прогресс лежит за пределами Вашингтона».

Напомним, из-за телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского Демократическая партия потребовала импичмента президента. По мнению представителей партии, Дональд Трамп пытался повлиять на Украину, чтобы возобновить расследование против Хантера Байдена, сына предполагаемого конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

Подробнее о новом этапе в деле об импичменте читайте в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».