С умеренностью в будущее

В американском штате Джорджия состоялся пятый раунд теледебатов между политиками, желающими выдвигаться в президенты США от Демократической партии. На сцену поднялись десять самых популярных претендентов. Дискуссия вертелась в основном вокруг идущего в Вашингтоне процесса импичмента. Красной нитью проходила идея о необходимости объединять американцев, а не разделять их, что, по мнению демократов, делает президент Дональд Трамп. Явного победителя дебатов выявлено не было.

Пятый раунд дебатов застал демократов в достаточно необычной ситуации: в общенациональных опросах кандидат традиционного партийного истеблишмента Джо Байден укрепил свое общенациональное лидерство — за него готовы голосовать 30,7% избирателей, в то время как за его ближайшую преследовательницу, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — лишь 18%.

Но в штате Айова, где 3 февраля пройдет первое внутрипартийное голосование, открытый гей, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич вышел на первое место, оттеснив господина Байдена на второе. А в штате Нью-Гемпшир, где проходит второе внутрипартийное голосование, Элизабет Уоррен, Джо Байден и Пит Буттиджич демонстрируют практически одинаковый результат. Голосование в первых штатах считается важным — оно может как придать импульс кандидату, так и похоронить его шансы на победу. Поэтому на дебатах в Атланте не было непререкаемого фаворита, которого всем оппонентам надлежало атаковать. Это и предопределило ход дебатов.

«Пусть мы движемся вперед и смело смотрим в будущее, нам все же следует опираться на реальность. Обычный американец не считает, что нам надо до основания разрушить систему и переделать ее»,— с этими словами бывший американский президент Барак Обама, кумир современной Демократической партии, сумевший собрать победоносную коалицию, о которой до сих пор грезят его однопартийцы, обратился к соратникам еще 16 ноября. Он предостерег их от потакания «некоторым левым активистам из Twitter» — и, похоже, в этот раз его рекомендациям вняли, хотя первые дебаты запомнились наблюдателям негласным конкурсом «кто сделает наиболее радикальное заявление».

В целом идеологический водораздел между «умеренными» кандидатами Джо Байденом, Питом Буттиджичем и «прогрессивными» Элизабет Уоррен и Берни Сандерсом сохранился, однако общий тон высказываний был гораздо более примирительным, чем раньше.

Даже самопровозглашенный революционер и социалист Сандерс заявил: «Да, мы не должны разрушать систему до основания, но мы должны делать то, чего хочет американский народ». Джо Байден похвастался, как «всю жизнь объединял людей», а Пит Буттиджич вообще решил выступить всеобщим примирителем: «Приглашаю прогрессивистов, согласных со всем, что мы обсуждали всю ночь, умеренных избирателей, кто готов стать частью коалиции, и множество будущих экс-республиканцев — я знаю, вы смотрите,— недовольных тем, что происходит с их партией и страной».

Традиционно радикальная Уоррен тоже снизила градус высказываний и приостановила словесную «войну против богатых», в которой ее обвиняли ранее, заявив, что не против того, чтобы дать людям богатеть, и призвала объединиться с целью построить Америку, «которая работает ради всех, а не ради самых успешных».

Были и традиционные шутки: например, предприниматель Эндрю Янг пообещал во время своего первого в должности президента звонка Владимиру Путину сказать ему: «Прости, что победил твоего дружка». Были и любимые медиа оговорки господина Байдена — говоря о поддержке своей кандидатуры чернокожими американцами, он сказал, что его поддерживает единственная чернокожая женщина-сенатор. Стоявшая рядом Камала Харрис — единственная чернокожая женщина-сенатор — высказала удивление, вынудив господина Байдена уточнять: речь шла о первой в истории чернокожей женщине-сенаторе.

Из-за обилия откровенно второразрядных кандидатов многие важные для американцев вопросы — например, изменение климата — обсуждались лишь двумя участниками дискуссии, и общую палитру мнений представить было сложно.

Да и вся атмосфера скорее напоминала телешоу: например, критикуя внешнюю политику Дональда Трампа — который, по словам сенатора от штата Калифорния Камалы Харрис, был «одурачен» Владимиром Путиным,— кандидаты не предложили конкретных решений ни по одному из актуальных мировых кризисов.

По окончании дебатов, как обычно, подвели статистику. Больше всех говорила Элизабет Уоррен, на втором месте — Пит Буттиджич, на третьем — Джо Байден. Слова «Россия» и «Путин» прозвучали за все время по семь раз.

Алексей Наумов