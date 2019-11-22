С умеренностью в будущее

В американском штате Джорджия состоялся пятый раунд теледебатов между политиками, желающими выдвигаться в президенты США от Демократической партии. На сцену поднялись десять самых популярных претендентов. Дискуссия вертелась в основном вокруг идущего в Вашингтоне процесса импичмента. Красной нитью проходила идея о необходимости объединять американцев, а не разделять их, что, по мнению демократов, делает президент Дональд Трамп. Явного победителя дебатов выявлено не было.
Пятый раунд дебатов застал демократов в достаточно необычной ситуации: в общенациональных опросах кандидат традиционного партийного истеблишмента Джо Байден укрепил свое общенациональное лидерство — за него готовы голосовать 30,7% избирателей, в то время как за его ближайшую преследовательницу, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — лишь 18%.
Но в штате Айова, где 3 февраля пройдет первое внутрипартийное голосование, открытый гей, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич вышел на первое место, оттеснив господина Байдена на второе. А в штате Нью-Гемпшир, где проходит второе внутрипартийное голосование, Элизабет Уоррен, Джо Байден и Пит Буттиджич демонстрируют практически одинаковый результат. Голосование в первых штатах считается важным — оно может как придать импульс кандидату, так и похоронить его шансы на победу. Поэтому на дебатах в Атланте не было непререкаемого фаворита, которого всем оппонентам надлежало атаковать. Это и предопределило ход дебатов.
«Пусть мы движемся вперед и смело смотрим в будущее, нам все же следует опираться на реальность. Обычный американец не считает, что нам надо до основания разрушить систему и переделать ее»,— с этими словами бывший американский президент Барак Обама, кумир современной Демократической партии, сумевший собрать победоносную коалицию, о которой до сих пор грезят его однопартийцы, обратился к соратникам еще 16 ноября. Он предостерег их от потакания «некоторым левым активистам из Twitter» — и, похоже, в этот раз его рекомендациям вняли, хотя первые дебаты запомнились наблюдателям негласным конкурсом «кто сделает наиболее радикальное заявление».
Даже самопровозглашенный революционер и социалист Сандерс заявил: «Да, мы не должны разрушать систему до основания, но мы должны делать то, чего хочет американский народ». Джо Байден похвастался, как «всю жизнь объединял людей», а Пит Буттиджич вообще решил выступить всеобщим примирителем: «Приглашаю прогрессивистов, согласных со всем, что мы обсуждали всю ночь, умеренных избирателей, кто готов стать частью коалиции, и множество будущих экс-республиканцев — я знаю, вы смотрите,— недовольных тем, что происходит с их партией и страной».
Традиционно радикальная Уоррен тоже снизила градус высказываний и приостановила словесную «войну против богатых», в которой ее обвиняли ранее, заявив, что не против того, чтобы дать людям богатеть, и призвала объединиться с целью построить Америку, «которая работает ради всех, а не ради самых успешных».
Были и традиционные шутки: например, предприниматель Эндрю Янг пообещал во время своего первого в должности президента звонка Владимиру Путину сказать ему: «Прости, что победил твоего дружка». Были и любимые медиа оговорки господина Байдена — говоря о поддержке своей кандидатуры чернокожими американцами, он сказал, что его поддерживает единственная чернокожая женщина-сенатор. Стоявшая рядом Камала Харрис — единственная чернокожая женщина-сенатор — высказала удивление, вынудив господина Байдена уточнять: речь шла о первой в истории чернокожей женщине-сенаторе.
Из-за обилия откровенно второразрядных кандидатов многие важные для американцев вопросы — например, изменение климата — обсуждались лишь двумя участниками дискуссии, и общую палитру мнений представить было сложно.
По окончании дебатов, как обычно, подвели статистику. Больше всех говорила Элизабет Уоррен, на втором месте — Пит Буттиджич, на третьем — Джо Байден. Слова «Россия» и «Путин» прозвучали за все время по семь раз.
Кандидаты-демократы рассказали, каким видят будущее США
просмотров: 192660
просмотров: 97345
просмотров: 90390
просмотров: 83384
просмотров: 83323