С наркоторговцами поступят как с коррупционерами Депутаты предлагают изымать имущество их друзей и знакомых

В Госдуме готовится ряд инициатив, направленных на борьбу с наркоторговлей. Одно из главных предложений — конфискация имущества и доходов родственников наркодилеров. Кроме того, депутаты хотят пресечь легализацию доходов от наркоторговли через системы электронных платежей. Также стало известно, что с 2020 года в системе МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.

В четверг в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции. Депутаты обсуждали государственную антинаркотическую политику до 2030 года. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству проработать введение уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. До 10 января 2020 года главе государства должны будут доложить о выполнении поручения.

Врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилл Смуров сообщил, что с 2020 года в системе внутренних дел появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете.

В ответ член Совета федерации Андрей Клишас предложил сажать за пропаганду наркотиков в интернете на срок от 5 до 15 лет.

Депутаты обсудили и другие направления совершенствования законодательства в этой сфере.

«У нас есть законопроект, речь идет о том, чтобы изымать доходы не только у наркодилера, преступника, но и у его родственников, которые нажились за счет наркопроизводства. По аналогии с недавним разъяснением Конституционного суда, согласно которому можно изымать имущество родственников чиновников-коррупционеров. Если у родственников наркодилера появляются непонятные активы, их можно будет изымать в доход государства, если они не докажут, что получили их законным путем»,— заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). «Законопроект находится на стадии разработки, но мы намерены активизировать работу над ним»,— пояснил он.

На прошлой неделе Конституционный суд выступил с разъяснениями, согласно которым основному закону не противоречит конфискация имущества, приобретенного на доходы, законность которых не подтверждена. КС вынес таким образом определение по жалобам родных и знакомых бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которых в 2017 году Никулинский суд Москвы изъял у заявителей имущество на сумму более 9 млрд руб. Суд в своем определении указал, что подобная конфискация «относится к особым правовым мерам» и направлена на эффективное противодействие коррупции.

Если разработчики антинаркотического законопроекта примут эту логику на вооружение, то конфискация имущества будет грозить не только родственникам, но также друзьям и знакомым наркодилеров.

«Как показывает практика, тот, кто занимается подобной преступной деятельностью, как правило, ничего на себя не оформляет. Он оформляет имущество на родственников, друзей — тех, кто находится под его контролем»,— сказал “Ъ” член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия»).





По мнению депутата, этот закон станет «мощной превенцией для тех, кто незаконно обогащается подобным образом».

«С наркодилерами, конечно, нужно бороться. Но как бы не получилось, что под видом борьбы начнут просто раскулачивать ни в чем не повинных людей, увеличивая таким образом наполняемость бюджета. У нас любят экономические проблемы решать за счет граждан»,— сказал “Ъ” адвокат Андрей Гривцов. По словам эксперта, такая практика уже существует в отношении родственников и знакомых тех, кого обвиняют в коррупции.

Депутаты также хотят законодательно пресечь легализацию наркодоходов через электронные платежи. «Должны быть законодательные меры, направленные на противодействие легализации наркодоходов путем операций с использованием электронных средств платежа, а также виртуальных активов»,— заявил на заседании Василий Пискарев. Он анонсировал подготовку поправок, которые позволят блокировать счета, используемые для перевода средств от наркоторговли.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак («Справедливая Россия») предложил учитывать показатели регионов по борьбе с наркотиками при оценке деятельности глав субъектов РФ.

Ксения Веретенникова