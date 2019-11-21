Таксисты пройдут проверку российскими правами

Мигрантов могут обязать получать российские права для работы в такси. Законопроект, который запрещает работать водителем с иностранными правами, разрабатывают в Совете федерации. По словам одного из его авторов, сенатора Людмилы Боковой, этот шаг будет гарантировать, что квалификация водителя подтверждена российскими проверяющими органами. Сейчас водить машину в России можно только по удостоверениям стран, подписавших Венскую конвенцию о дорожном движении. При этом работать водителем можно только с российскими правами. Исключение сделано для мигрантов из Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Другой автор документа — депутат Госдумы Александр Старовойтов — в беседе с “Ъ FM” заявил, что безопасность пассажиров намного важнее льгот для стран-партнеров, тем более что не все из них готовы предоставить доступ к своим базам данных: «С одной стороны, на одной чаше весов находится геополитическая составляющая — взаимоотношения со странами-союзниками, с другой — качество оказываемых услуг и жизни наших пассажиров. К Киргизии обращались много раз, чтобы интегрировать базы данных и подключить их к системе. В законе мы можем написать много полезных правильных вещей и про права, и про ответственность агрегаторов, но проблема в любом случае в такси.

Она не исчезнет до тех пор, пока мы не дадим некий инструментарий для субъектов Российской Федерации, на плечах которых лежит реализация проекта.

Кто-то говорит: давайте наложим ответственность на агрегаторов за то, что они передали заказ водителю, у которого нет прав. А как можно узнать, изъято у него удостоверение или нет? Государственная автоматизированная платформа должна быть интегрирована и с базой ГИБДД. Как бы мы сейчас хорошо не отработали текст законопроекта совместно с Советом федерации, ничего работать не будет, пока мы все не оцифруем».

Замена иностранных прав на российские — это не только бюрократическая процедура, требующая денежных затрат. Желающим получить национальное водительское удостоверение нужно сдать экзамены — теорию и вождение. Впрочем, для квалифицированных водителей это не составит труда, и даже если часть иностранцев уйдет с рынка, их легко заменят россияне из регионов, уверен председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов: «Сейчас в принципе есть процедура обмена. Если людям нечего скрывать, то они ее пройдут. Если даже и произойдет просадка по иностранным кадрам, в течение трех-шести месяцев внутренние трудовые мигранты из других регионов России, из глубинок их заменят. Они с удовольствием приедут работать сюда».

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Ранее Минтранс также предложил запретить садиться за руль такси, автобусов, троллейбусов и трамваев людям, которые были осуждены за убийство, изнасилование и другие тяжкие преступления.

Владимир Соколов