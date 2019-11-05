Таксистам грозят «сокращения»

В Госдуме предложили ввести региональные квоты на количество разрешений для таксистов. Это обеспечит водителям достойный заработок и повысит безопасность поездок, считает автор инициативы, зампред комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов. Он направил свои предложения в Совет федерации.

Ориентироваться в Госдуме предлагают на оценки экспертов: оптимальным считается 30 разрешений на 1 тыс. человек. Однако это только рекомендация, квоту для таксистов будет устанавливать каждый регион отдельно, если посчитает нужным, пояснил в интервью “Ъ FM” автор инициативы Александр Старовойтов: «Какими алгоритмами пользуются субъекты Российской Федерации для того, чтобы определить количество этих квот? То есть с утра тот или иной губернатор может проснуться и сказать: я хочу, чтобы у меня в регионе было 5 тыс. разрешений. На мой взгляд, это не очень верно. Здесь должны использоваться определенные алгоритмы. Есть мнения экспертов, где оптимальным считается соотношение 30 автомобилей на 1 тыс. жителей. Но надо понимать, что это количество жителей может быть сосредоточено в муниципалитете в пределах 1 кв. км, где достаточно плотное и компактное проживание граждан, а может быть растянута на несколько квадратных километров, поэтому каждый субъект должен четко определять эти критерии».

По данным московских властей, сейчас в столице — около 50 тыс. действующих разрешений для таксистов. В Подмосковье официальных водителей такси в полтора раза больше — 85 тыс. При общем населении в более чем 20 млн человек, получается, столичному региону будут положены еще почти 500 тыс. лицензий на работу в такси. И все же крупнейшие агрегаторы против новых предложений, говорит сотрудница пресс-центра «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова: «Для рынка такси важен баланс спроса и предложения.

Сокращение числа разрешений может искусственно ограничить предложение, что вызовет рост цен и черного рынка, где нет контроля за качеством услуг, страхованием и безопасностью поездок.

Мы считаем, что любые регуляторные решения должны приниматься с учетом этого».

Идею об ограничении числа таксистов озвучивали в департаменте транспорта Москвы осенью прошлого года. Чиновники тогда сказали, что столице необходимо чуть больше 50 тыс. автомобилей такси, то есть почти столько же, сколько их сейчас в городе. Чтобы снизить количество нелегальных таксистов, нужно не вводить квоты на разрешения, а пересмотреть правила выдачи таких документов, считает председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов: «Проверки такси прошли недавно, они показали, что в некоторых регионах работает около 50% нелегалов, при том что сам бизнес такси в принципе и в Москве можно считать не совсем легальным. Разрешение выдается на автомобиль определенной марки, который принадлежит конкретному владельцу. Передача автомобиля для коммерческих целей в аренду запрещена, тем не менее у нас таксисты именно так и работают. То есть в Москве основная масса — это переданные в аренду автомобили с разрешениями. Здесь возникает сложная ситуация. Введение квот для какого-либо региона в принципе необоснованно, тем более что тенденция уменьшения количества легальных таксистов по всей стране на данный момент сохраняется».

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Кроме того, на фоне новостей о квоте на разрешения для таксистов, в соцсетях начали появляться сообщения о возможной забастовке водителей. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, в некоторых городах Подмосковья она уже началась. В Москве забастовка запланирована на начало декабря. Водители такси выступают против ценовой политики агрегаторов и высоких комиссий на поездки.

Елена Иванова, Кирилл Абакумов