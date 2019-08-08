Таксичный закон

Комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Отрасль, согласно документу, ждут революционные изменения: за рулем таксомоторов запретят работать иностранцам без российских прав, рыночные тарифы на поездки будут скорректированы методикой Минтранса, а региональным властям позволят вводить аттестацию водителей на знание города. О правах пассажиров в законопроекте при этом ничего не сказано, жалуются в Общероссийском объединении пассажиров. Документ также подвергся критике бизнеса, депутатов и правозащитников. В Госдуме уточняют, что это предварительная версия, осенью ее доработают.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству разослал парламентариям новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. В базе данных нижней палаты парламента документа еще нет, новую редакцию опубликовал в Facebook Александр Старовойтов (ЛДПР). В комитете по транспорту “Ъ” подтвердили факт рассылки.

Сегодня работа такси регулируется законами №69 и №259, нормы которых эксперты считают устаревшими. Разработка нового нормативного акта ведется более шести лет. Документ несколько раз вносился в Госдуму, отзывался, при этом менялся состав авторов. В первом чтении документ, в котором была заложена ответственность для агрегаторов и уточнены обязанности таксистов, был принят в конце 2018 года (“Ъ” рассказывал об этом). Позже руководство профильного комитета пояснило, что законопроект будет серьезно доработан ко второму чтению. Поправки были обещаны сначала к 11 января, затем 19 февраля, но появились лишь спустя семь месяцев.

Документ похудел с 75 до 45 страниц. Одной из самых революционных норм можно назвать запрет на работу в такси водителям без российского гражданства и прав РФ. Запрет распространяется на имеющих судимость за особо тяжкие преступления (непогашенную или неснятую), лишенных прав в течение последнего года. Регионы получат право вводить дополнительные обязанности для водителей проходить «аттестацию на знание дорожно-уличной сети» и «функционального назначения и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры муниципального образования». Появилось требование устанавливать в автомобилях тахографы для контроля режима труда и отдыха водителей.

Расширены требования к юрлицам — соискателям разрешений: теперь им надо будет, среди прочего, представить справку о наличии парковочного места (там будет храниться машина после смены), а также документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров водителей. Сохранилась норма, согласно которой служба заказа такси (агрегатор) несет ответственность перед пассажиром за передачу заказа таксисту, не имеющему соответствующего разрешения. В каждом регионе должен действовать свой реестр служб заказов такси, каждый агрегатор для этого должен зарегистрировать в субъекте федерации отдельное юрлицо. Также уточнено, что тарифы на перевозки должны утверждаться компаниями в соответствии с методикой, которую разработает Минтранс России.

Вчера документ серьезно раскритиковали правозащитники и представители бизнеса. Стоимость тахографов начинается от 25 тыс. руб., их нужно регулярно калибровать, говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов: непонятно, откуда водители возьмут на это деньги. Ужесточение требований к водителям подтолкнет их к уходу в нелегальный сектор, считает депутат Александр Старовойтов. Кроме того, непонятно, как можно убрать из отрасли всех мигрантов: по оценкам ряда экспертов, говорит он, в Москве и области до 70% работающих в такси — приезжие. «Законопроект отстал от жизни,— заявил “Ъ” член комитета Госдумы по транспорту, депутат Александр Васильев.— Скорее всего группа депутатов и сенаторов внесет альтернативный законопроект, если этого не сделает правительство». О правах пассажиров в законопроекте ничего не сказано, хотя документ должен усилить их безопасность, к примеру, при нападениях водителей, считает глава Общероссийского объединение пассажиров Илья Зотов. «Многих граждан беспокоит обилие иностранных водителей, законопроект эту головную боль снимает,— пояснила “Ъ” правозащитник, эксперт по такси Елена Гращенкова.— Но есть и серьезная недоработка. Законопроект очень лоялен к агрегаторам. Согласно постановлению пленума Верховного суда 2018 года они обязаны нести ответственность перед пассажиром, но поправки ее значительно сужают, почти отменяют. Открывается возможность для нарушения норм безопасности, ведь отвечать за это не придется. Полагаю, что агрегаторы оказали влияние на законотворцев».

«Официальный текст законопроекта ко второму чтению мы не получали,— заявила “Ъ” пресс-секретарь "Яндекс.Такси" Наталья Рожкова.— Известно, что рабочая группа по документу не собиралась уже полгода. Все, что мы видим в публичном поле,— это личные инициативы и мнения некоторых авторов в СМИ. Нужно привлекать экспертов, в том числе в сфере технологий. Иначе такие инициативы отбросят рынок в прошлое, приведут к росту теневого сектора, скачку цен и падению уровня безопасности поездок на такси, обнулив развитие отрасли за последние годы». «Мы удивлены, что без участия нашей компании происходит подготовка знакового для отрасли законопроекта»,— заявил “Ъ” директор Gett в России Максим Жаворонков. Глава «Такси Максим» Максим Шушарин назвал документ «попыткой написать закон, который отстает от реальности лет на тридцать». «Рынок функционирует на цифровых платформах, а законопроект предлагает его регулировать аналоговыми методами, игнорируя цифровизацию отрасли, социально-экономические реформы,— заявил он “Ъ”.— Вместо современных механизмов предлагаются архаичные и феодальные формы». Господин Шушарин, в частности, раскритиковал идею госрегулирования тарифов. «Цена определяется рынком,— говорит он.— Стоимость поездки — это баланс между той суммой, за которую пассажиры готовы ехать, и той, за которую водители согласны возить».

Господин Старовойтов предполагает, что ситуация с законопроектом прояснится сегодня, в ходе Международного евразийского форума такси (проходит ежегодно в Москве), в котором должен принять участие глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Именно господин Москвичев, судя по таблице поправок, предложил оснащать машины тахографами и запретить работать в такси иностранцам. С корреспондентом “Ъ” глава комитета поправки обсуждать не захотел: «Это еще не закон, пусть обсуждают». Авторами других поправок (всего их 242) числятся единороссы Николай Гончар, Антон Жарков, Владимир Синяговский, сенатор Сергей Лисовский, заксобрание Краснодарского края. В комитете по транспорту “Ъ” уточнили, что депутаты получили «рабочую» версию документа. «В сентябре комитет будет поправки рассматривать, обсуждать и утверждать,— рассказали в комитете.— Возможно, содержание изменится».

Иван Буранов