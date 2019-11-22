Денег нет, но вы ищите

“Ъ” ознакомился с ответами МВД, ЦБ, Следственного комитета России и Генпрокуратуры на запрос депутатов Госдумы о деньгах страховщиков, подлежащих передаче в Фонд защиты дольщиков. Из них следует, что претензии к компаниям, работавшим на этом рынке, были обоснованны, а деньги до сих пор не найдены. Всего рынок страхования ответственности застройщиков за четыре года его существования принес страховщикам 36,6 млрд руб. дохода, выплаты составили не более 2,6 млрд руб., отдельные участники стали фигурантами уголовных дел, а из 8,3 млрд руб., которые должны были все же поступить в фонд дольщиков, до него дошли лишь 2,2 млрд. Сами страховщики говорят, что сектор стал жертвой недобросовестных компаний из-за отсутствия достаточного контроля застройщиков.

В распоряжении “Ъ” оказались ответы правоохранительных органов и Банка России на запрос депутатов с просьбой проверить передачу страховщиками в Фонд защиты дольщиков остатков страховых премий после их ухода с этого рынка. Напомним, с 27 июня текущего года компании обязаны передать фонду не менее 99% сборов по действующим договорам страхования застройщиков — решение было вызвано серией банкротств девелоперов (включая «Урбан-групп») на фоне вывода страховщиками средств с этого рынка. Законодатели обратились к правоохранителям с запросом о том, как оно выполняется, еще в середине октября. Тема поднималась спикером Госдумы Вячеславом Володиным и при представлении депутатам главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной «Основных направлений денежно-кредитной политики» в минувшую среду. По словам спикера, «средства, которые должны были поступить на выплату компенсаций обманутым дольщикам, недобросовестные страховщики, пользуясь судебными проволочками, вывели за рубеж» — господин Володин предложил госпоже Набиуллиной совместно выработать предложения об ужесточении ответственности страхового сектора.

Как говорится в ответе ЦБ на парламентский запрос, закон о долевом строительстве, который с 2014 года установил страхование одним из способов защиты дольщиков, не давал Банку России полномочий по установлению дополнительных требований к страховщикам, что «изначально существенно сужало» возможности ЦБ по защите дольщиков, не мог регулятор и влиять на тарифы и расходы страховых компаний. Кроме того, закон называл страховым случаем только признание застройщика банкротом в суде или изъятие по решению суда земельного участка, что приводило «к серьезным затруднениям по получению дольщиками страхового возмещения».

В итоге из 57,4 млрд руб. страховых премий за 2014–2018 годы на выплаты пришлось лишь 2,6 млрд руб.

«Требовать больших выплат Банку России не предоставлено полномочий. Значительная часть страховой премии — 36,6 млрд руб.— составила доход страховщиков (без учета понесенных ими расходов)»,— отмечает регулятор. ЦБ письмами в Минстрой предлагал изменить закон о долевом строительстве, но требования к капиталу страховщиков были повышены до 1 млрд руб. только в конце 2015 года.

Разбираться с этим рынком всерьез власти начали только в 2018 году после ряда банкротств крупных застройщиков — по закону о защите прав дольщиков риски этого рынка принял на себя специально созданный одноименный фонд, ему же страховщики должны были передать премии по договорам, действие которых не закончилось,— ЦБ оценивает их объем в 8,3 млрд руб. Однако на конец октября 2019 года в фонд перечислено лишь 2,2 млрд руб., задолженность в размере 6,1 млрд руб. приходится на обязательства в том числе компании «Респект» — в отношении ее возможного бенефициара возбуждено уголовное дело (“Ъ” писал об этом 28 августа). ЦБ неоднократно обращался к правоохранителям по поводу вывода средств страховщиками с этого рынка, уголовное дело в отношении деятельности «Респекта» было возбуждено после ряда отказов.

Глава МВД Владимир Колокольцев в ответе депутатам лишь констатирует: при установлении в действиях страховщиков признаков состава преступления ситуация может квалифицироваться по ст. 159 УК (мошенничество, до десяти лет лишения свободы) либо по ст. 193.1 (незаконный вывод средств, также до десяти лет). Такие санкции в МВД считают достаточно суровыми и целесообразности в «установлении дополнительно-уголовно-правовых мер» не видят. Генпрокуратура же в ответе на запрос сообщила, что только во втором полугодии 2018 года проверки страхования объектов долевого строительства выявили свыше 2,6 тыс. нарушений, и обвинила ЦБ в недостаточном надзоре за рынком:

«Несоблюдение компаниями… требований… зачастую связано с упущениями в работе органа страхового надзора».

В Генпрокуратуре отмечают, что в адрес главы ЦБ было внесено представление — из-за того что регулятор несвоевременно реагировал на нарушения страховщиков «Респект» и «Проминстрах», которые не платили по банкротству застройщиков,— впрочем, оно было «рассмотрено и удовлетворено» — ЦБ утвердил план проверок страховщиков.

На страховом же рынке уверяют, что по закону страховщики не могли получать данные о реальном финансовом состоянии застройщиков и первоначальный интерес к этому рынку довольно быстро прошел. Остались на нем «не только добросовестные страховщики, но и те, которые, скорее всего, не ставили себе цели производить выплаты дольщикам,— отмечает глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.— При этом действовавшее законодательство не наделяло ни Банк России, ни ВСС полномочиями по установлению дополнительных требований к страховщикам ответственности застройщиков и порядку заключения таких договоров». По его словам, регулятор «своевременно обратил внимание на угрозу защиты прав дольщиков»: по итогам проверок ЦБ количество страховщиков ответственности застройщиков сократилось почти в восемь раз: с 79 в 2014 году до 11 в 2018 году. «"Сворачивание" рынка страхования ответственности застройщиков — это исправление старой ошибки законодателей, которая стоила дорого и дольщикам, и страховому рынку»,— резюмирует глава ВСС.

В Следственном комитете России (СКР) на запрос парламентариев ответили, что проверка передачи страховых премий в фонд ведется, ее ход контролируется — но следственная и судебная практика в этом вопросе отсутствует и высказываться «о достаточности действующего нормативно-правового регулирования» этой сферы в СКР пока не берутся.

Татьяна Гришина