К страховщику зашли из Крыма

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела об особо крупной растрате, которое следователи МВД возбудили в отношении бенефициара ряда крупнейших страховых компаний России Александра Кондратенкова. Пока ему инкриминируется хищение около 70 млн руб. из страховой компании в Крыму, но сумма ущерба может вырасти в сотни раз, так как проверки ведутся и на других предприятиях бизнесмена. Сам он сейчас находится за границей.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания "Вектор"» — было возбуждено следственным департаментом МВД. Этому предшествовала проверка, проведенная оперативниками ГУЭБиПК МВД.

Летом 2016 года, когда «Вектор» находился в глубоком кризисе, господин Кондратенков, полагавший, что у компании могут отозвать лицензию на осуществление страховой деятельности, с неустановленными следствием лицами организовал вывод из нее средств «для личного обогащения».

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы. 14 августа следователи вынесли постановление о заочном привлечении господина Кондратенкова в качестве обвиняемого по этому делу.

Как оказалось, за месяц до этого он выехал за границу.

Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте страховщика, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.

Пока же правоохранительные органы проверяют поступающую противоречивую информацию о его возможном местонахождении. Речь идет как о странах Евросоюза, где бизнесмен якобы мог успеть обзавестись недвижимостью, так и о Северной Америке. В России у оперировавшего миллиардами рублей предпринимателя, как пока смогли выяснить силовики, остались только два коттеджа — правда, находятся они в престижном Одинцовском районе Подмосковья.

Надо отметить, что саму проверку структур господина Кондратенкова сыщики ГУЭБиПК начали еще пару лет назад. Однако, по словам источников “Ъ”, продвигалась она с большим трудом, так как использованные им схемы были сильно запутанны.

Александру Кондратенкову, которого не раз называли одним из крупнейших игроков на российском рынке страхования, всего 42 года. Сам он — выпускник факультета кибернетики знаменитого МИФИ, позже также получивший второе образование по специальности «стратегический менеджмент» и ставший кандидатом экономических наук.

При этом свою карьеру в страховом бизнесе господин Кондратенков начал еще в 1998 году, с августа 2007-го по май 2013 года он был председателем совета директоров компании РСТК (это крупный страховщик, по объему сборов входил в топ-50 компаний на рынке, в середине 2015 года компания лишилась лицензии).

В настоящий момент ни у одной из известных компаний, имевших отношение к господину Кондратенкову, нет действующей лицензии ЦБ.

При этом прямую связь предпринимателя со страховщиками установить довольно сложно, он фигурировал либо как представитель акционеров, либо как их «деловой партнер». Так было и с небольшим страховщиком «Вектор».

В 2015 году «Вектор» начал активно наращивать сборы по ОСАГО в «проблемных» регионах: Башкортостане, Ивановской области, Краснодарском крае, Волгоградской области. На рынке это связывали с передачей фактического руководства компании Евгению Куманцеву, являвшемуся деловым партнером Александра Кондратенкова. К «Вектору» лицензионные санкции были применены в декабре 2016 года.

В том же 2015 году страховая компания «Респект» одной из первых вошла в список допущенных Центробанком к работе на рынке страхования ответственности застройщиков. В этом же году Александр Кондратенков стал называться журналистам представителем ее акционеров. «Респект» входил в топ-25 страховщиков по объему сборов в 2018 году, но в марте 2019-го лицензию утратил.

Осенью 2015 года структурами Александра Кондратенкова также была приобретена страховая компания «Открытие», которая затем была переименована в АО «Страховая Компания Опора». В апреле 2017 года завершилась процедура передачи портфеля по ОСАГО страховой группы «УралСиб» в страховую компанию «Опора». Портфель СГ «УралСиб» за 2016 год насчитывал около 270 тыс. договоров ОСАГО. Затем «Опора» купила 84% СК «НАСКО». В октябре 2017 года стало известно, что страховая компания «Опора» передает НАСКО свой немоторный страховой портфель. В конце 2018 года СК «Опора» добровольно сдала лицензии, а страховой портфель компании был передан в «Ангару». СК «Ангара» лишилась лицензии в марте 2019 года. Лицензия НАСКО была отозвана в мае того же года.

Между тем в МВД отмечают, что уголовное дело о хищении около 70 млн руб. у «Вектора» может являться только началом расследования деятельности господина Кондратенкова.

У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу «Респект», объединявшему целую группу страховых компаний. Помимо холдинга, по некоторым данным, оперативники проверяют «Ангару» и НАСКО, не исключая, что на протяжении нескольких лет эти структуры, подконтрольные господину Кондратенкову, использовались для хищений страховых премий организованным преступным сообществом. Причем если некоторые структуры занимались хищением средств юридических лиц, например застройщиков, то другие якобы похищали относительно небольшие средства обычных граждан, оплачивавших полисы автогражданки. При этом суды из-за невыплат страховых сумм уже вынесли на компании, отказывающиеся возмещать ущерб, исполнительные листы на сотни миллионов рублей. Однако, используя подставные фирмы, находящиеся в предбанкротном состоянии компании все равно не платят по долгам.

Олег Кутасов, Татьяна Гришина