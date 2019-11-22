Рязанские свиньи не дошли до Тамбова

Один из крупнейших рязанских агрохолдингов — «Русская аграрная группа» Артема Гнипова, Дмитрия Малахова и Юрия Сандина, – планировавший развивать свиноводство в Черноземье, не смог этого сделать. В 2016 году господин Гнипов и тамбовский губернатор Александр Никитин подписали соглашение о строительстве свинокомплекса за 2,8 млрд руб. в Моршанском районе, и региональные власти зарезервировали для проекта участок в 12 га. Но компании, по словам чиновников, не удалось получить финансирование. Эксперты полагают, что группа могла добиваться получения льготных кредитов, но теперь их выдача на товарное свиноводство прекращена, а новые проекты на насыщенном рынке будут нерентабельны.

О том, что свиноводческий проект «Русской аграрной группы» в Тамбовской области (фермы планировалось строить через рязанское ООО «Вердазернопродукт») не реализован, “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации Моршанского района. «Они выбирали из нескольких участков, мы зарезервировали для компании около 12 га. Было предусмотрено выделение средств на подведение коммуникаций. Но компания так и не вышла на площадку: у нее появились проблемы с финансированием», — сказали “Ъ-Черноземье” в администрации. По сведениям местных чиновников, «Вердазернопродукт» рассматривает возможность уступки «забронированной» земли какой-либо другой компании. В «Русской аграрной группе» вчера не смогли прокомментировать причины остановки проекта.

Тамбовский губернатор Александр Никитин и совладелец «Русской аграрной группы», гендиректор «Вердазернопродукта» Артем Гнипов подписали соглашение о строительстве свинокомплекса в октябре 2016 года в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень». В соглашении уточнялось, что в Моршанском районе должен появиться комплекс на 38 тыс. свиней и 5 тыс. свиноматок. Проектная мощность объекта была задекларирована на уровне 12 тыс. т мяса в год, стоимость — 2,8 млрд руб.

Для «Русской аграрной группы» тамбовское предприятие могло бы стать четвертым свиноводческим объектом. Сейчас группа управляет двумя комплексами, аналогичными тамбовскому, и одним селекционно-гибридным центром на 1 тыс. свиноматок. По данным Россельхознадзора, площадки компании имеют третий и четвертый (высший) статус биологической защиты, что говорит, в частности, о высоком качестве оборудования. Все свиноводческие объекты «Русской аграрной группы» находятся в Сараевском районе Рязанской области, который граничит с Моршанским районом Тамбовской области. Группа имеет собственную кормовую базу — комбикормовый завод мощностью 350 тыс. т в год, элеватор и 100 тыс. га земли (по собственным данным компании, это крупнейший земельный банк в Рязанской области) под зерновыми. Также группа, как утверждается на ее официальном сайте, является крупнейшим производителем молока в Рязанской области (60 тыс. т с двух крупных ферм в 2018 году).

По данным Kartoteka.ru, головное ООО «Русская аграрная группа» зарегистрировано в 2004 году в Рязани. Уставный капитал — 26 млн руб. Компанией через ООО «Агропромхолдинг “Развитие регионов”» и ООО «Сан Агро Инвестментс» владеют Дмитрий Малахов, Юрий Сандин и Артем Гнипов. «Русская аграрная группа» является учредителем десяти юрлиц. Выручка компании в 2018 году составила 9,52 млрд руб., чистая прибыль — 2,66 млн руб.

Сейчас больше половины свинины в Тамбовской области производит «Тамбовский бекон» группы «Русагро», в состав которого входят девять свинокомплексов. Также крупные свиноводческие проекты в регионе реализуют группа «Черкизово», ООО «РАСК», ООО «Центральное», ООО «Золотая Нива» и племзавод имени Ленина. По итогам 2019 года региональные власти рассчитывают на рекордное поголовье свиней за историю существования области — 1,27 млн животных.

Участники свиноводческого рынка констатируют, что за последние годы он достиг насыщения, и если проект «Русской аграрной группы» не был реализован в предыдущие годы, то теперь шансы на его успех еще больше снизились.

Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев напоминает, что с 1 января 2019 года выдача льготных кредитов на строительство товарных свинокомплексов прекратилась. «На сегодняшний день строительство товарных свинокомплексов нецелесообразно и нерентабельно», — подчеркивает господин Ковалев. Собеседник “Ъ-Черноземье” на профильном рынке предполагает, что «Русская аграрная группа» могла дожидаться получения льготного кредита, а затем отказаться от проекта из-за прекращения льготного финансирования и насыщения рынка, произошедшего в последние годы.

Олег Мухин