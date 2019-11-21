Космический особняк Владислава Доронина не находит покупателя

Владислав Доронин уже три года не может продать свой дом в Барвихе в виде космического корабля. Цена особняка, который проектировала архитектор Заха Хадид, тоже космическая — около 9 млрд руб. Что известно об этом объекте и почему на него так сложно найти покупателя? Об этом — Александр Рассохин и Яна Пашаева.

По информации СМИ, «инопланетную» дачу совладелец Capital Group строил в подарок для супермодели Наоми Кэмпбелл, но в 2013 году пара распалась. Спустя несколько лет Владислав Доронин решил все-таки избавиться от особняка. Дом называют не столько объектом недвижимости, сколько произведением искусства. Его проектировала знаменитая британка Заха Хадид, которая ни для кого больше не создавала частные жилые дома. И если другие ее объекты, например, Центр Гейдара Алиева в Баку или Центр водных видов спорта в Лондоне доступны для публики, то этот скрыт от посторонних глаз в глухом сосновом лесу недалеко от Рублево-Успенского шоссе. Сам миллиардер рассказывал в интервью своей же девелоперской компании, как родилась идея строительства этого дома: «Я сказал ей: “Хочу просыпаться утром и видеть только голубое небо. Не хочу видеть соседей, хочу чувствовать свободу”. Она мне отвечает: “Ты же понимаешь, что тогда ты должен быть выше деревьев”. Я говорю: “Да”. И она взяла салфетку и сделала набросок дома. Я посмотрел и сказал: “Мне нравится”».

Кто-то сравнивает четырехэтажное футуристическое строение с космическим кораблем, кто-то — с подводной лодкой. Его площадь — почти 3,5 тыс. кв. м. Нижний этаж — подземный, верхний расположен на высоте 35 м — там спальня с панорамными окнами. В коттедже есть 20-метровый бассейн, спортзал, спа-комплекс, русская баня, японский сад и даже ночной клуб. В нем нет ни одного угла в 90 градусов, все линии плавные. Управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов рассказал, что представителей риэлторских агентств впервые пригласили для оценки объекта перед продажей еще в 2016 году. Менжунов был в их числе — тогда дом был построен только на 85%. «В этом особняке не жили. Он весьма специфичный, но при этом очень функциональный. Я, например, был многим удивлен, потому что не думал, что при таких инопланетных, скажем так, формах можно все-таки учесть обычные пожелания к жилью»,— поделился Менжунов.

Утверждается, что сам коттедж был построен примерно за те же деньги, что продается — 9,5 млрд рубл. Но управляющий партнер Colliers International Николай Казанский убежден, что продавцу в какой-то момент придется сделать скидку, иначе найти покупателя будет сложно: «Все состоятельные люди в основном что-то имеют, то есть здесь нужно искать каких-то новых миллиардеров. А откуда могут быть эти люди? Может быть, из IT-индустрии, какие-то онлайн-ритейлеры — то есть те, кто в последнее время разбогател.

Но опыт показывает, что молодые люди зачастую не хотят инвестировать в свои особняки и живут чуть ли не в съемных апартаментах или квартирах, например, в районе “Москва-Сити” или где-то еще».

Удивительно, но коттедж Доронина — не самый дорогой загородный дом из тех, что сейчас продаются в Московской области. Есть еще минимум три, которые стоят больше, продолжает управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов: «Они все расположены на западе Московской области. Средняя площадь строений начинается от 4 тыс. кв. м. Они все сделаны “под ключ”, расположены в строго охраняемых местах, так что с улицы их увидеть практически невозможно. Там несколько кордонов охраны. Чтобы попасть туда конечному покупателю и посмотреть все, мы должны сначала обеим сторонам друг друга представлять».

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Два из этих объектов также не могут найти покупателя уже три года. Но есть и хорошие новости для Владислава Доронина: в этом году в Подмосковье, по данным «Метриум Премиум», был продан примерно такой же дорогой как у него особняк. Правда, он был в более понятном для потребителя французском стиле.

Загородный дом Владислава Доронина — это второе здание в России, спроектированное Захой Хадид. Первое —московский бизнес-центр Dominion Tower.