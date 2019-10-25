Стиль жизни за городом

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о самых интересных проектах интерьера загородных домов из практики компании Next Proekt М.

Как построить такой дом, чтобы все в нем радовало глаз и душу, чтобы он обволакивал своим уютом и навевал светлые мечты? Хотя, конечно, у каждого свое представление о жилище — это не просто место, где ты ночуешь, а продолжение твоего собственного образа жизни, мыслей… Всей этой поэтики я понабрался у своего приятеля, загородный коттедж которого в Садах Майендорф всегда поражал меня своим комфортом, современной практичностью и дворцовым стилем одновременно. Дом, интерьер которого создал и реализовал Next Proekt М…

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Фото: Некст Проект М

Федор Шаляпин долгое время мечтал о небольшом домике в Подмосковье, где рядом водоем и можно с удочкой посидеть. Но что такое «небольшой домик» в понимании певца мирового масштаба? Аристократы наши славились широкими загородными приемами и в тоже время как-то уютно умели все это обставить. Точнее, внутреннее обустройство особняка позволяло. Хотя и сегодня размах не меньше. Один предприниматель в Зеленой Роще отделку своего дома поручил Next Proekt М. Те управились, как всегда, блестяще, но за два года — материалы были очень редкими. В частности, уникальный бразильский мрамор. Но самый дорогой материал — это наши нервные клетки…

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Фото: Некст Проект М

Когда-то мудрейший Лао Цзы сказал: «Тридцать спиц соединены одной осью, но именно пустота между ними составляет суть колеса. Горшок лепят из глины, но именно пустота в нем составляет суть горшка. Дом строится из стен с окнами и дверями, но именно пустота в нем составляет суть дома». Интересно, но кому-то кажется, что тепла в этой пустоте достаточно для уюта, а кто-то заполняет ее лепниной, позолотой, самыми редкими и дорогими материалами. Представление о дизайне у всех разное — современный хай-тек, купеческое ретро... Или вот так: хочу, чтобы за городом было комфортно так же, как и в городе. Абсолютно штатная, между прочим, ситуация. Коттедж под Одинцово площадью 700 квадратных метров специалисты Next Proekt М приняли именно с таким пожеланием…

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Фото: Некст Проект М

Однажды, английский писатель Терри Пратчетт, сказал: «Можно сколько угодно носиться по свету и посещать всякие города, но главное — отправиться потом туда, где у тебя будет возможность вспомнить ту кучу вещей, которые ты повидал. Ты нигде не побываешь по-настоящему, пока не вернешься домой». Вот недавняя история от Next Proekt М: коттедж, два этажа общей площадью 400 квадратных метров, срок отделки — восемь месяцев. Заказчик – семья телеведущей Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова. Причем cпециалистам пришлось работать под взглядами 13-миллионной аудитории телеведущей в Instagram с одной стороны, и основателя компании — с другой. Одна ошибка, один негативный комментарий — и дальнейший бизнес под большим вопросом…

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Фото: Некст Проект М

Один современный классик определил идеальный размер своего дома: «Должно быть слышно голоса детей, но не слишком внятно». Иногда мне кажется, что эксперты компании Next Proekt М обладают какими-то уникально точными, как швейцарские часы, знаниями об авторском дизайне, отделочных работах премиального уровня, строительстве в целом. 620 проектов, реализованных под ключ за 15 лет работы…

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