Торг не в рост

Замедление мировой экономики в первую очередь связано со структурными проблемами, но и торговые ограничения ведут к снижению темпов роста на ключевых рынках, указывают эксперты ОЭСР в новом макроэкономическом обзоре. По данным ВТО, объем ограничений в торговле, введенных странами за последние полгода, только в странах «большой двадцатки» затронул поставки товаров и услуг на $460,4 млрд, а с учетом накопленных за последние годы барьеров — на $1,3 трлн.

Торговые конфликты, слабый рост инвестиций и политическая неопределенность оказывают негативное влияние на состояние мировой экономики и повышают риски долговременной стагнации, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР. По оценке организации, в этом году рост глобальной экономики составит 2,9% — это самые низкие темпы со времени кризиса 2008–2009 годов (в прошлом году мировой ВВП вырос на 3,5%). В 2020 году рост также не превысит 2,9–3%. Отметим, что такая оценка более пессимистична, чем, к примеру, у Международного валютного фонда, который ждет ускорения с роста с 3% в этом году до 3,4% — в следующем.

«Было бы ошибкой считать, что низкие темпы роста являются следствием временных факторов и компенсируются монетарным или фискальным стимулированием. На самом деле проблемы носят структурный характер»,— отмечают в ОЭСР.





Тем не менее состояние экономик в организации оценивают в зависимости от объемов торговли. Для США и Китая, пока так и не пришедших к заключению даже предварительного соглашения, прогнозируется замедление роста — в первом случае с 2,3% по итогам этого года до 2% в 2020–2021-м, во втором — с 6,2% до 5,7% и 5,5%. В зоне евро и в Японии рост ВВП не превысит 1–1,2%. Рейтинговое агентство Moody’s указывает, что рост развивающихся стран в 2020 году в среднем составит 4,5% по сравнению с 1,5% — в развитых. При этом темпы роста крупных экономик, таких как Китай, Россия, Мексика и Индия, остаются далекими от пиковых значений.

По новым данным Всемирной торговой организации (ВТО), объем ограничивающих мер в торговле, введенных странами «большой двадцатки» за последние полгода, оказался рекордным. Возведенные с середины мая по середину октября барьеры затрагивают импорт объемом $460,4 млрд — это на 37% больше, чем было за предыдущие полгода. Темпы роста мировой торговли в этом году, по прогнозу организации, теперь уже не превысят 1,2%. С учетом мер, введенных несколько лет назад (и все еще не отмененных), суммарно ограничено 8,8% импорта стран группы G20, что эквивалентно $1,3 трлн.

Всего, по данным ВТО, страны «двадцатки» ввели 28 новых ограничений. В основном это повышение тарифов, запреты на импорт и ужесточение импортных процедур. В то же время странами было внедрено 36 мер, облегчающих торговлю, но они затрагивают поставки лишь на $92,6 млрд (в предыдущем полугодии охват был более значительным — $397,2 млрд). Сейчас импортные тарифы США затрагивают поставки из КНР на $362 млрд — Пекин, в свою очередь, облагает повышенными тарифами импорт из США на $120 млрд. В то же время есть и позитивные изменения — в частности, по оценке Moody’s, речь идет о снижении тарифов в Бразилии, а также о скорой ратификации нового соглашения между США, Мексикой и Канадой, которое должно заменить соглашение НАФТА, фактически не действующее из-за критического к нему отношения со стороны США.

Татьяна Едовина