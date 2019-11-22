«Смешарики» прикатились к «Яндексу»

«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики», не выходившего в оригинальном формате с 2010 года. Интернет-компания получит эксклюзив на онлайн-показ нового сезона и возможность широко использовать бренд в своих сервисах, включая умную колонку «Алиса», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». По экспертным оценкам, стоимость нового сезона может составлять до 130 млн руб., что может быть крупнейшей в России инвестицией в производство анимации для онлайна.

«Яндекс» и группа «Рики» (владелец бренда «Смешарики») подписали соглашение, по которому интернет-компания выступит сопродюсером нового сезона «Смешариков» и сможет использовать бренд в своих сервисах и проектах, рассказали “Ъ” представители сторон. Сумму сделки они не раскрывают. «Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона «классических» «Смешариков» в формате 2D, уточнила директор по контенту «Кинопоиска» (входит в «Яндекс») Ольга Филипук. Последний раз они выходили в оригинальном формате в 2010 году, не считая отдельных спецпроектов. Новый сезон будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020–2021 годах на «Кинопоиске» и в «Яндекс.Эфире». Также «Яндекс» получит права на эксклюзивный показ другого контента «Рики», включая новый сезон «Малышариков».

«Это крупнейшая инвестиция "Яндекса" в области создания детской анимации и первый опыт экосистемного партнерства с брендом, которое не ограничивается онлайн-видео»,— подчеркивает Ольга Филипук. По ее словам, планируется интеграция «Смешариков» в экосистему «Яндекса», в том числе через «Алису», «Яндекс.Музыку», «Яндекс.Афишу», «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Такси». Детали интеграции в компании не уточняют.

В рамках партнерских интеграций «Рики» и «Яндекс» будут получать совместный доход, говорит генеральный продюсер «Рики» Илья Попов. Он уточняет, что после премьеры весной на сервисах «Яндекса» осенью 2020 года серии начнут выходить на одном из российских телеканалов.

Инвестиции «Яндекса» составили до 100 млн руб., говорит собеседник “Ъ” на рынке анимации. По оценкам его участников, стоимость производства одной серии может составлять около 2,5 млн руб., то есть всего сезона — до 130 млн руб. Сделку можно назвать крупнейшей инвестицией онлайн-видеосервиса в производство анимации в России, при этом партнерств, где анимационный бренд используется настолько широко, до этого также не было, отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По данным NPD, в 2016 году «Смешарики» входили в топ-5 российских лицензий на игрушки по объему продаж, затем доля снижалась, но в 2019 году бренд начал отыгрывать позиции, его доля практически вернулась на уровень 2016 года. С появлением новых серий и расширением интернет-присутствия продажи пойдут вверх, уверена эксперт российского отделения NPD Ирина Седова.

Телехолдинги давно и много инвестируют в анимацию, но от интернет-компаний таких крупных вложений еще не было, говорит гендиректор «Ноль плюс медиа» Александр Саблуков. «Крупные видеосервисы давно общаются с анимационными студиями на тему совместного производства, но большинство пока останавливает высокая стоимость анимации, которая не может окупиться за счет эксклюзивного показа в одном онлайн-кинотеатре»,— отмечает он. Более сложные конфигурации сотрудничества с разделением прав и доходов от лицензирования «наталкиваются на отсутствие таких компетенций у интернет-компаний», но ситуация будет меняться и подобного рода сделок будет больше, ожидает господин Саблуков.

Коллаборации интернет-платформ с производителями детского контента будут очень активно развиваться, уверена председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. «Яндекс» при этом получает конкурентное преимущество в условиях ограничений, наложенных на размещение контента YouTube, указывает она. Этой осенью Google объявил, что в детских роликах на YouTube будет ограничен показ персонализированной рекламы, что может ограничить возможность монетизировать такой контент.

Валерия Лебедева