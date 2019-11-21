Возвращенные Украине корабли разобрали по деталям

Россия и Украина не могут разобраться, кто виноват в состоянии возвращенных Киеву военных катеров. Украинская сторона считает, что россияне украли часть оборудования. В ФСБ отвечают, что украинцы сами «угробили» корабли, и в подтверждение публикуют видео, подтверждающее, что до передачи они были в нормальном состоянии. Речь идет о двух катерах и одном буксире, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе. На днях их передали Украине. Встречал корабли украинский президент Владимир Зеленский. В подробностях спора разбирались Иван Якунин и Елена Иванова.

Почти год назад российская береговая охрана перехватила в Керченском проливе три украинских военных корабля. Повреждения они получили еще во время опасных маневров: на катере «Бердянск», например, тогда нашли следы обстрела — снарядами были пробиты рубка и машинное отделение. Этого никто не отрицал, фотографии появились в интернете в прошлом году. После задержания катера «Никополь» и «Бердянск», а также рейдовый буксир «Яны Капу» отправили в Керченский порт. Помимо документов пограничники нашли на них пулеметы, автоматы Калашникова, гранаты, патроны — целый арсенал. Однако все это время корабли в порту охраняли, говорит собственный корреспондент “Коммерсанта” в Крыму Вадим Никифоров:

«Два катера и буксир стояли на причале на Керченском морском вокзале практически в центре города. Это место не закрыто от посторонних глаз, они были у всех на виду, охранялись пограничной службой ФСБ.

Можно было с расстояния на них посмотреть, но на сами катера никто посторонний не мог пройти. Наверное, как-то их осматривали, по крайней мере, никому об этом не докладывали, то есть о том, какое там вооружение и так далее».

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О возвращении военных кораблей Москва и Киев договорились буквально на прошлой неделе. Это часть подготовки к саммиту в «нормандском формате». Передавали корабли в нейтральных водах Черного моря — туда их отбуксировали российские военные, а встретили украинские. Катера и буксир приняли в порту Очаков. Сначала корабли встретили местные жители, а потом в гавань приехал президент Владимир Зеленский. Он признался, что даже не брился, пока катера и буксир не окажутся на Украине. Президент лично осмотрел их внутри и был разочарован.

Владимир Зеленский, президент Украины: «То, что мы увидели — действительно не хватает частично оборудования. И мы говорили с адмиралом, и некоторые вещи я не могу сказать, но частей вооружения тоже не хватает. Я увидел состояние, будет расследование. Мы посмотрим все детали, мы обязательно обратимся потом к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там было, а параллельно будем заниматься ремонтом. В течение трех месяцев катера будут на ходу».

На одном из катеров пропало не только вооружение — украинская сторона не обнаружила там моторной лодки, огнетушителей, фонарей и кухонной плиты. Больше всего удивления вызвало исчезновение сантехники. В соцсетях инцидент назвали «унитазным спором». Правда, фотографии с подтверждением украинская сторона до сих пор не опубликовала. О том, что Россия «угробила» корабли, сообщил в эфире «4 канала» командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко: «Идет буксировка, скорость очень маленькая, они своим ходом не идут. Россияне их угробили, поснимали даже плафоны, розетки и унитазы, так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян ко всему».

В ответ на обвинения российская ФСБ заявила, что передавала корабли украинской стороне в нормальном состоянии. В подтверждение опубликовали видеозапись. На кадрах запечатлено внешнее состояние кораблей, а также внутренние помещения по крайней мере с одним целым унитазом.

На ситуацию отреагировали и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова усомнилась в том, что сантехника может как-то влиять на боеспособность украинских кораблей.

В Кремле на заявления из Киева отреагировали сдержанно. Отвечая на вопрос “Ъ FM”, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на подготовку к встрече в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря.