Над подсолнечником нависла пошлина

Переработчики подсолнечника могут быть близки к реализации инициативы по повышению экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. В Минсельхозе готовят предложения по изменению таможенно-тарифного регулирования и планируют вывести их на обсуждение в начале 2020 года. Предложение вызвано желанием переработчиков дополнительно снизить цены на подсолнечник, считают эксперты.

В Минсельхозе готовят предложения по изменению действующего таможенно-тарифного регулирования рынка масличных. Как сообщили в министерстве, вопрос планируется вынести на обсуждение на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в начале 2020 года. Пока вывоз масличных остается стабильным и значительного влияния на внутренний рынок не оказывает, уточнили в Минсельхозе. В Минэкономики пока не предоставили комментарий.

Речь может идти о повышении экспортной пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%. С этой инициативой уже не раз выступал Масложировой союз, предлагая таким образом стимулировать вывоз переработанной продукции. По словам исполнительного директора союза Михаила Мальцева, российские мощности переработки в прошлом сезоне были загружены только на 75%, а при рекордном урожае показатель вырастет до 80–85%. Он уверен, что низкие пошлины позволяют фермерам ориентироваться на мировой рынок и завышать цены.

В октябре экспорт подсолнечника из России оценивался в рекордные для этого месяца 30 тыс. тонн. Основная причина роста продаж на внешние рынки — обвал внутренних цен, спровоцированный рекордным урожаем.

По предварительным оценкам, урожай подсолнечника в 2019 году будет 14,8 млн тонн против 12,8 млн тонн годом ранее, что создает предпосылки для роста экспорта семян в этом сезоне, отмечают в Минсельхозе.

По оценкам «Совэкона», с конца сентября к концу октября цены на подсолнечник снизились на 17,5%, до 15,65 тыс. руб. за тонну. На начало ноября котировки были на уровне 15,57 тыс. руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов указывает, что пошлина пропорционально снижает цены на российский подсолнечник для переработчиков. В прошлом сезоне из-за пошлины в 6,5% сельхозпроизводители недополучили около 16 млрд руб. доходов, при повышении до 20% показатель вырастет до 50 млрд руб., подсчитал господин Сизов. При этом, напоминает он, пошлины на вывоз масла сегодня нет, так что вся прибыль от роста пошлины окажется у переработчиков. По подсчетам «Совэкона», Россия в сезон экспортирует около 40% всего растительного масла — около 2 млн тонн. На начало ноября мировые цены на масло выросли на $10, до $680 за тонну (FOB), сообщал «Совэкон». При этом, отмечает Андрей Сизов, рекордный урожай подсолнечника в России может не повториться в будущем году, а из-за повышения пошлины многие производители могут вообще отказаться от этой культуры.

Алексей Полухин, Анатолий Костырев