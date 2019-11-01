Подсолнечник следует за ценами

Высокий урожай и низкие цены на подсолнечник на российском рынке стимулируют экспорт этой культуры. По итогам сезона объем отгрузок может превысить 500 тыс. тонн, что станет рекордом с 2000–2001 годов. Производители масла тем временем предлагают поднять экспортные пошлины на подсолнечник с 6,5% до 20%, указывая на недостаточный уровень загрузки собственных мощностей.

По итогам октября экспорт подсолнечника из России достигнет 30 тыс. тонн, сообщили “Ъ” в аналитическом центре «Совэкон». Это рекордный уровень для этого месяца за последние годы. В октябре 2018 года Россия экспортировала 6 тыс. тонн подсолнечника, уточняют аналитики. Основная причина роста продаж на внешние рынки — обвал внутренних цен, спровоцированный рекордным урожаем. По данным Минсельхоза, на 29 октября фермеры собрали 13,1 млн тонн подсолнечника, что на 18% выше, чем годом ранее. По оценкам «Совэкона», с конца сентября котировки снизились на 17,5%, до 15,65 тыс. руб. за тонну. Для сравнения: мировые цены находятся на уровне $330 за тонну, указывают там.

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько говорит, что за последние два месяца внутренние цены на подсолнечник упали на 12–20% и они ниже прошлогодних на 12–15%. На рынок негативно влияет и уровень цен на российское подсолнечное масло, которое в декабре может подешеветь с текущих $650–660 до $640 за тонну, добавляет эксперт. По его словам, цены на подсолнечник могут получить поддержку перед новогодними праздниками, когда производители масла активно закупают сырье.

Как отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов, переработчики накопили запасы подсолнечника, у многих закончились мощности для хранения, что снижает спрос. Запасов достаточно, подтверждает гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов (бренды «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и пр.). Но высокие темпы экспорта, необычные для начала сезона, могут спровоцировать переработчиков вернуться на рынок, считает господин Сизов. По прогнозам «Совэкона», по итогам сезона (сентябрь—август) экспорт подсолнечника может вырасти на 10%, до 500 тыс. тонн. Это будет вторым результатом после 2000–2001 годов, когда было вывезено 700 тыс. тонн.

Масложировый союз тем временем уже не раз предлагал повысить экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до 20%, чтобы стимулировать вывоз переработанной продукции, напоминают в «Совэконе». По словам исполнительного директора союза Михаила Мальцева, российские мощности переработки в прошлом сезоне были загружены только на 75%, а при рекордном урожае показатель вырастет до 80–85%. Он уверен, что низкие пошлины позволяют фермерам ориентироваться на мировой рынок и завышать цены.

По словам господина Мальцева, фермеры ничего не потеряли от падения цен, так как рентабельность в выращивании подсолнечника достигает 60–70%, а у переработчиков колеблется в районе нуля. При текущей конъюнктуре рентабельность переработки масла может доходить до 40–50%, возражает Андрей Сизов. По его подсчетам, из-за действия пошлины в прошлом сезоне сельхозпроизводители недополучили около 16 млрд руб., а при ее повышении до 20% трансфер в пользу заводов вырастет на 30–35 млрд руб.

Даниил Хотько сомневается, что рекордный экспорт подсолнечника в первые месяцы сезона приведет к какому-то дефициту сырья. По прогнозам ИКАР, общий урожай превысит 14,2 млн тонн, а при экспорте в 350–500 тыс. тонн на рынке останется достаточно семечки для переработки.

Алексей Полухин