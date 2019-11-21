Карине Цуркан предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение в шпионаже бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщил ее адвокат Иван Павлов «Интерфаксу». Госпожа Цуркан свою вину не признает.

Обвинение предъявили в начале ноября, уточнил господин Павлов. По его словам, госпоже Цуркан и ее защите до сих пор не сообщили об окончании следственных действий в установленном порядке.

Карину Цуркан арестовали 15 июня 2018 года по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии следствия, она передавала разведке Румынии информацию об энергоснабжении Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По версии следствия, 16 августа 2004 года Карина Цуркан «стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой». В апреле 2015-го она получила электронную версия проекта документа Минэнерго, связанных с российскими энергетическими компаниями, и в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдавии.

О деле Карины Цуркан читайте в материале “Ъ” «Шпионажу сохранили меру пресечения».