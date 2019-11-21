Жители дома по Фабричной, 10 в Краснодаре выиграли дело о 17-ом этаже в кассации

Четвертый кассационный суд отменил решение Краснодарского краевого суда в споре между жителями дома по Фабричной, 10 с собственниками 17 этажа в этом же здании. Мотивировочная часть решения пока не готова.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, тяжба касается вопроса принадлежности верхнего этажа площадью 1,3 тыс. кв. метров. Ранее застройщик «Элеваторстройдеталь» продал спорные помещения частным лицам, как нежилые. Жильцы, выступающие истцами, в Первомайском райсуде доказали, что 17-й этаж является техническим, соответственно, входит в общедомовую собственность и не мог быть продан третьим лицам. Апелляционная инстанция это решение отменила.

«Решение Первомайского суда было вынесено с очевидными нарушениям и повторное рассмотрение дела в том же составе судей в первой инстанции мы считаем, как минимум, не способствовало бы восстановлению прав ни истцов ни ответчиков. Будем в дальнейшем отстаивать свои права в суде апелляционной инстанции», - рассказал представитель ответчика Нины Сапоновой Вячеслав Кантер.

«Кассация учла наши доводы о том, что апелляция вынесла необоснованное решение. Мы считаем это маленькой победой. Видимо в этом решении сыграл свою роль и тот факт, что бывший главный архитектор Краснодара Игорь Головкин признался в том, что дал разрешения на ввод в эксплуатацию нашего дома с нарушениями, рассказал представитель истцов Евгений Сафоненко.

Напомним, в октябре этого года экс-руководитель департамента архитектуры и градостроительства краевой столицы Игорь Головкин дал признательные показания о том, что в 2008 году с нарушениями закона выдал разрешение на ввод в эксплуатацию трех домов по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89. Нарушения заключались в том, что 17-е этажи зданий он из технических превратил в нежилые. Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника в связи с истечением срока давности.

Приобретателем спорных помещений в конце 2017 года стала Нина Сапонова — бывшая супруга председателя ТСЖ «Покров» (занимается управлением домом по Фабричной, 10) Юрия Сапонова, который, в свою очередь, являлся гендиректором ООО «Элеваторстройдеталь». Впоследствии она реализовала недвижимость нескольким лицам. Затем собственники 17-го этажа добились разрешения на перепланировку. В результате на бывшем техническом этаже появилась сантехника, а фрамужные окна были расширены. Жители считают, что все махинации с этажом делались для того, чтобы эта недвижимость была впоследствии реализована, как жилая или коммерческая.

Андрей Ульченко