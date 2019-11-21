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Фото: Maserati

Maserati начала тесты нового двигателя

Компания Maserati начала тесты нового двигателя, выпустив на улицы Модены прототип-«мул».

Закамуфлированный автомобиль получил двигатель и коробку передач, полностью разработанные специалистами итальянского автопроизводителя (ранее моторы поставляла марка Ferrari). Судя по снимку тестовой машины, она имеет среднемоторную компоновку. Никакой официальной информации о новых агрегатах пока нет.

Напомним, ранее Maserati анонсировала новую модель, премьера которой состоится в 2020 году. Ожидается, что она станет первым автомобилем с новой силовой установкой.

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