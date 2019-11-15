Компания Maserati анонсировала новую модель, премьера которой состоится в 2020 году.

The countdown to a new era has officially started. #MaseratiMMXX pic.twitter.com/5O2RTCNs3P — Maserati (@Maserati_HQ) November 11, 2019

Судя по опубликованному в социальных сетях тизеру, автомобиль покажут в мае следующего года в Модене, где находится штаб-квартира итальянского автопроизводителя. Никакой официальной информации о модели пока нет.

Ожидается, что новинкой может стать серийный вариант спорткара Alfieri, который был показан в виде концепт-кара в 2014 году на шоу в Женеве. Выход серийного спорткара по мотивам прототипа был ранее заявлен на 2020 год.