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Maserati анонсировала новую модель

Компания Maserati анонсировала новую модель, премьера которой состоится в 2020 году.

Судя по опубликованному в социальных сетях тизеру, автомобиль покажут в мае следующего года в Модене, где находится штаб-квартира итальянского автопроизводителя. Никакой официальной информации о модели пока нет.

Ожидается, что новинкой может стать серийный вариант спорткара Alfieri, который был показан в виде концепт-кара в 2014 году на шоу в Женеве. Выход серийного спорткара по мотивам прототипа был ранее заявлен на 2020 год.

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