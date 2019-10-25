Режим повышенной готовности ввели в Сарапуле из-за долгов ГЭК

Глава Сарапула Александр Ессен подписал постановление о вводе режима повышенной готовности на территории города из-за долгов «Губахинской Энергетической Компании». Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбук».

«Режим введен в связи с невыполнением обязательств ООО «Губахинская Энергетическая Компания», наложением обеспечительных мер на банковский счет, наличием уголовного дела в отношении компании», - отметил господин Ессен.

Для стабильной подачи тепла, горячей воды в жилые дома, объекты социальной сферы, предприятия и организации в городе будут ежедневно мониторить обстановку. ГЭК должна принять меры к погашению просроченной задолженности и обеспечению бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, а также предоставлять отчеты в ежесуточном режиме.

Напомним, 21 октября во время аппаратного совещания органов власти региона режим повышенной готовности в Сарапуле предложил ввести глава минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин. В начале октября компанию оштрафовали за нарушения при эксплуатации объектов теплоснабжения в Сарапуле. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» заявило о намерении обратиться в суд для признания банкротом ООО «Губахинская энергетическая компания», которая является собственником ТЭЦ и концессионером по теплосетям и ГВС в городе. Сумма задолженности, по данным газовой компании, на тот момент составляла 115 млн руб. В результате отопительный сезон в Сарапуле оказался под угрозой, прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ.