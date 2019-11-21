ВТБ готовит выпуск ипотечных облигаций объемом до 300 млрд рублей

ВТБ заключил с ДОМ.РФ меморандум о крупнейшем в истории российской секьюритизации рыночном выпуске ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) общим объемом 300 млрд руб. Поручителем выступает ДОМ.РФ. Подпись под документом поставили президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на 11-ом ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».



Планируется, что этот выпуск станет эталонным из-за высокой ликвидности и благодаря широкой базе инвесторов. Он предназначается, в том числе и для инвесторов-нерезидентов. Выпуск ИЦБ предположительно будет размещен на Московской Бирже путем открытой подписки.

«Эталонный выпуск ценных бумаг оказывает значительное влияние на развитие рынка ипотечной секьюритизации в стране. ИЦБ способствуют повышению доступности жилищных кредитов для жителей страны, для этого важно сформировать ликвидный и емкий рынок облигаций. Совместные усилия ВТБ и ДОМ.РФ послужат этой цели. За минувшие три года ВТБ уже реализовал четыре успешные сделки в рамках программы ДОМ.РФ, их объем составляет 290 млрд руб. В планах нашего банка продолжение сотрудничества с ДОМ.РФ для расширении круга инвесторов и повышения инвестиционной привлекательности ИЦБ ДОМ.РФ», — рассказал Андрей Костин.

«Развитие рынка ИЦБ окажет влияние на конкуренцию среди ипотечных банков и достижение целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Он предусматривает уменьшение ставки по ипотеке ниже 8%. Инструмент секьюритизации даст банкам возможность увеличить выдачу ипотечных кредитов и сделать приобретение жилья доступнее для жителей страны. Мы выражаем надежду на то, что крупнейший рыночный выпуск облигаций совместно с ВТБ станет одним из ключевых событий для ипотечного рынка России», — сообщил Александр Плутник.

Стороны также отметили заинтересованность в совместном развитии рынка жилищной ипотеки, увеличения прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов, снижении транзакционных издержек рефинансирования ипотечных кредитов и привлечении широкого круга инвесторов, снижении стоимости ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечные ценные бумаги ДОМ.РФ - стандартные однотраншевые ценные бумаги, обеспеченные солидарным поручительством ДОМ.РФ, их эмитентом выступает ДОМ.РФ Ипотечный агент. Данные облигации выпускаются для достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», - улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Паспортом национального проекта предусмотрен рост объемов кредитов на покупку жилья с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб. в 2024 году.