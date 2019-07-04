Минздрав гонит наркотики из водителей

При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков. Соответствующие поправки к порядку проведения водительских медкомиссий подготовил Минздрав РФ по поручению президента РФ. Сейчас подобные тесты стоимостью 3–4 тыс. руб. нужно сдавать лишь при получении справок на владение оружием. Эксперты поддерживают введение наркотестов, но не исключают, что «липовые справки просто станут дороже».

Проект поправок к ведомственному приказу о порядке проведения водительских медкомиссий Минздрав РФ опубликовал на портале regulation.gov.ru. В действующем приказе №344 речь идет об обследовании граждан, желающих получить права на управление автомобилем, наркологом. Однако на анализы мочи и крови с целью определения содержания в них психоактивных веществ врач может отправить лишь «при выявлении симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствам». В новой редакции оговорка убирается.

«Предусматривается обязательное исследование биологических сред организма с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса допуска к управлению транспортными средствами»,— говорится в пояснительной записке к поправкам.

В Минздраве также поясняют, что норма вводится «с учетом социальной значимости» для совершенствования обеспечения безопасности дорожного движения по указанию №462 президента РФ. Оно было дано Владимиром Путиным в марте 2019 года после совещания с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым (на сайте Кремля текста указания нет).

По данным МВД РФ, в 2018 году было выдано (речь идет в том числе о замене истекших документов) 6,8 млн водительских удостоверений (годом ранее — 5,5 млн). Сейчас соискатели прав на управление легковым автомобилем должны пройти медкомиссию, включающую осмотр терапевта, офтальмолога и психиатра. Будущие водители грузовиков, автобусов и другой спецтехники (права категории C, D, CE и так далее) также обязаны сделать электрокардиограмму и пройти осмотр у невролога и ЛОР-врача. Главврач клиники «Профессиональная медицина» Эркен Иманбаев уточняет, что для прохождения нарколога соискателю достаточно взять справку в наркологическом диспансере по месту жительства о том, что он не состоит на учете в этом учреждении. Отметим, что тесты на наркотики (так называемая форма №3) сейчас граждане обязаны проходить для получения справки на владение оружием. По словам господина Иманбаева, ее средняя стоимость составляет 3–4 тыс. руб.

Попытки ввести обязательные тесты на наркотики в 2012 году предпринимались Госдумой. Глава парламентского комитета по безопасности Ирина Яровая тогда вносила соответствующий законопроект, поясняя, что «потребление наркотиков из личной угрозы давно стало угрозой общественной». Документ появился после резонансной аварии в Москве на Минской улице, в которой погибло семь человек. В крови ее виновника, водителя Александра Максимова, помимо 1,55 промилле алкоголя были обнаружены следы каннабиоидов. Госпожа Яровая тогда предлагала в случае положительного результата тестов на наркотики лишать граждан возможности повторно сдавать экзамен в течение полугода. В 2013 году ее законопроект был принят в первом чтении, но затем завис в парламенте в ожидании правительственных поправок. В конце 2014 года Ирина Яровая даже обращалась в Белый дом с просьбой ускорить прохождение формальностей.

Эксперты не ожидают технических проблем в медкомиссиях в связи с потенциальным наплывом желающих сдать наркотесты. «Лаборатории справятся, да и оборудование с учетом платных тестов окупится с лихвой»,— рассуждает Эркен Иманбаев. При этом эксперт поддерживает инициативу Минздрава, говоря о «росте употребления синтетических наркотиков-стимуляторов, которые тяжело определить современными тестами». Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов также поддерживает новый порядок, говоря, что справки из наркодиспансеров «по большей части покупали, причем даже хлеще, чем документы о прохождении техосмотра автомобилей».

Впрочем, завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич считает новые тесты избыточными и «антинаучными». «Пьяные люди не все алкоголики. Так и люди с наркотиками в крови не обязательно наркоманы. Анализ не указывает, что человек в пьяном состоянии может совершить правонарушение»,— рассуждает господин Менделевич, не исключая «коррупционную составляющую» при проведении наркотестов. Господин Шкуматов также не исключает, что «липовые справки просто станут дороже», но все равно считает инициативу «правильной»: «Если честно, давно было пора».

Александр Воронов