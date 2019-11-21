GM обвинила Fiat Chrysler в подкупе профсоюзов

Компания General Motors подала иск против Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и представителей бывшего руководства. GM обвиняет итальянско-американского производителя в том, что тот на протяжении многих лет подкупал руководство профсоюза работников автомобильной промышленности United Automobile Workers (UAW), подрывая тем самым объективность процесса заключения коллективных договоров и получая преимущества по сравнению с другими компаниями.

В основе иска с обвинениями в организованной преступной деятельности лежат результаты расследования, проведенного прокуратурой Восточного округа штата Мичиган два года назад в отношении трех представителей руководства FCA и четверых бывших лидеров UAW. Как показало расследование, в период с 2009 по 2015 год представители руководства FCA давали крупные взятки лидерам UAW в обмен на более выгодные условия коллективных договоров. На суде обвиняемые признали свою вину. Один из них — представитель руководства FCA Альфонс Якобелли, несколько лет возглавлявший переговоры FCA с UAW,— сейчас отбывает наказание.

В своем иске GM утверждает, что в период с 2009 по 2015 год их работники, являющиеся членами профсоюза UAW, платили более высокие взносы, чем работники FCA. Кроме того, коллективные договоры FCA с UAW включали более удобные условия, например, о найме большего, чем у GM, количества временных рабочих и т. п. «В рамках такой схемы подкупа и с целью закрепления для FCA эффективности купленных преимуществ, скидок и льгот, GM было отказано в аналогичной профсоюзной поддержке»,— отмечается в иске GM.

Истец утверждает, что FCA расплачивались за все эти выгоды и льготы «миллионами долларов незаконных платежей и материальными ценностями», а GM из-за этого терял миллиарды.

При этом GM называет центральной фигурой в схеме подкупа бывшего главного управляющего FCA Серджо Маркьонне (он скончался в июле 2018 года). Он, в частности, обговаривал в 2015 году условия нового 4-летнего коллективного договора FCA с UAW, который «составлялся таким образом, чтобы GM потерял на этом миллиарды».

Между тем руководство FCA категорически несогласно с обвинениями. Они называют иск «не чем иным, как несостоятельной попыткой GM отвлечь внимание от своих собственных проблем». Под этими проблемами подразумевается закончившаяся в конце октября самая продолжительная в истории GM забастовка, которая обошлась ей почти в $3 млрд. «Этот хитроумный ход совершается именно в тот период, когда FCA успешно доказывает свою способность быть еще более внушительным конкурентом»,— отмечает компания, обещая «разобраться» с этим делом и не отвлекаться от «достижения рекордных результатов».

Профсоюз UAW также отреагировал на иск GM, заявив, что факт нарушения закона господином Якобелли доказан и такого больше не повторится. Однако профсоюз уверен, что коллективные договоры, заключавшиеся при посредничестве этого человека, не содержат ничего противозаконного, поскольку они проходили через множество инстанций и этапов проверки внутри профсоюза.

В своем иске GM требует, чтобы FCA выплатила им всю сумму ущерба в трехкратном размере плюс проценты, штрафы и покрыла судебные издержки. При этом конкретную сумму ущерба истец не называет, ссылаясь на то, что на данный момент ее трудно установить.

Алена Миклашевская