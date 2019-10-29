Забастовка рабочих обошлась General Motors почти в $3 млрд

Автоконцерн General Motors опубликовал отчетность за третий квартал, в которой сообщил, что его выручка за этот период составила $35,5 млрд. Это на 0,9% ниже, чем в третьем квартале прошлого года. Прибыль компании составила $2,3 млрд, или на 8,7% меньше, чем годом ранее. Кроме того, GM отметила, что потери в третьем квартале из-за забастовки рабочих составили $1 млрд.

Забастовка проходила с 16 сентября по 25 октября и стала самой продолжительной в истории GM за последние 50 лет.

Говоря о возможных последствиях забастовки по итогам всего года, GM дала прогноз на уровне $2,9 млрд. Ранее банковские аналитики заявляли, что только по состоянию на середину октября последствия забастовки для GM составляют $2 млрд. Несмотря на крупные потери компании от забастовки, после публикации отчетности котировки GM подросли на 5%. Дело в том, что аналитики Thomson Reuters ожидали еще более значительных последствий забастовки для компании — прогнозируя выручку на уровне лишь $33,8 млрд.

Евгений Хвостик