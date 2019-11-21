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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Директором ЕЦМЗ стала экс-глава департамента образования мэрии Ирина Тарасова

Бывший директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода, советник главы города по вопросам образования Ирина Тарасова возглавила нижегородское муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ, организатор школьного питания). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, прежний директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин уволился в конце октября спустя чуть больее года работы. За время его руководства ЕЦМЗ дважды штрафовали за массовые отравления детей в школах, а УФАС предъявлял претензии к способам проведения закупок предприятия.

Анастасия Еремина


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