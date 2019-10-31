Уволился директор ЕЦМЗ Владимир Жмакин

Владимир Жмакин написал заявление об увольнении с поста генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа». Владимир Панов сегодня подписал постановление об увольнении.

Напомним, Владимир Жмакин стал руководить ЕЦМЗ с сентября 2018 года. Ранее он работал в Тамбове, где был участником тамбовской компании «Новатехстрой», занимавшейся оптовой торговлей продуктами питания. Позже он перешел на работу во ФГУП «Черноземье» ФСИН России (поставки пищевых продуктов в исправительные колонии Воронежской области).

За время руководства Владимира Жмакина к способам проведения закупок ЕЦМЗ не раз возникали претензии у антимонопольной службы. Кроме того, в октябре у 26 учеников школы №47 в Советском районе диагностировали дизентерию, причиной которой стало заболевание у одного из сотрудников ЕЦМЗ. Это стало вторым инцидентом за год: в феврале ЕЦМЗ оштрафовали на 150 тыс. руб. за отравление более 14 детей в школе №139. Тогда причиной заболевания стала приготовленная с нарушениями еда – в пробах продуктов обнаружили кишечную палочку.

Перед увольнением Владимир Жмакин находился на больничном.

Виктория Александрова