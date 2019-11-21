Госдума приняла бюджет на три года

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно закону, доходы в следующем году составят 20,38 трлн руб. и каждый год будут увеличиваться примерно на 1 трлн руб.

Расходы в 2020 году ожидаются на уровне 19,5 трлн руб, в 2021 году — 21 трлн руб., в 2020 году — 22 трлн руб. Бюджетный профицит в 2020-м составит 876 млрд руб., к 2022-му он снизится до 295 млрд руб.

Прогнозируемый ВВП на следующий год составит 112,8 млрд руб., в 2021-м — 120 трлн руб., в 2022-м году — 128 трлн руб. В 2020 году ожидается инфляция в 3%, в 2021 году — 4%, в 2022 году — 4%. МРОТ с 1 января 2020 года составит 12 130 руб. в месяц.

Подробнее о проекте бюджета — в материале “Ъ” «Три года сплошного профицита».