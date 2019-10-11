Спасо-Хаус обновил хозяина

Белый дом подтвердил, что с дипломатической миссией в Москву отправится Джон Салливан – де-факто второй человек в Госдепартаменте. Как пишет The Wall Street Journal, Москва уже согласовала его кандидатуру. Чем известен Салливан? И что от него ждать? Об этом — Иван Якунин.

Джон Салливан — потомственный дипломат: его дядя в 1970-х возглавлял дипмиссию США в Иране. Но Салливан-млаший начинал свою карьеру вдали от госдепартамента – он был частным юристом, потом стал помощником генпрокурора США, где его и заметил Джордж Буш-младший. И понеслось: Пентагон, Минюст, Министерство торговли. Там с ним познакомился американский дипломат Джон Хербст, который в беседе с “Ъ FM” дал Салливану только самые лестные характеристики. Впрочем, на отношениях стран это особо не отразится, добавил Хербст: «Я знаком с Салливаном.

Он солидный человек, компетентный, умный, разбирается в американских интересах в мире и в России.





Я не вижу в его назначении поводов к изменению нашей политики. Я думаю, что динамика американо-российских отношений не изменится при нем».

Собственно, в Госдепе Джон Салливан работает только два года, но уже успел побыть исполняющим обязанности главы ведомства, когда Рекс Тиллерсон ушел в отставку. Перед камерами Салливан появлялся редко, но в прошлом году у него было одно показательное выступление. Он представлял доклад о нарушениях прав человека, в котором кратко описывал ситуации в разных странах. Вот что он тогда сказал про Россию: «Российское правительство продолжает подавлять инакомыслие и душить гражданское общество даже в то время, когда вторгается на территорию своих соседей и подрывает суверенитет западных государств. Мы еще раз призываем Россию прекратить оккупацию украинского полуострова Крым, положить конец преступлениям, которые совершают пророссийские силы в Донбассе и покончить с безнаказанным нарушением прав человека в Чеченской республике».

Теперь же Салливан сам станет обитателем Спасо-Хауса в миле от Кремля. Что его ждет? Во-первых, состав миссии, урезанный на 70% в результате дипломатической войны, который, очевидно, не справляется с потоком желающих посетить США, — это признавал еще его предшественник Джон Хантсман. Во-вторых, на его срок, судя по всему, выпадет продление (или непродление) договора СНВ-III — это вообще главная интрига российско-американских отношений. Результат переговоров зависит и от него. Хотя никакой самостоятельности у Салливана не будет, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев: «Для Трампа среди критериев назначения Салливана все-таки важно было несколько другое — для него важен человек предсказуемый. Мы видим, что Салливан не имел никаких политических амбиций, никогда не занимал руководящих должностей, а всегда был либо советником, либо помощником, либо заместителем. Это примерно то же самое, что произошло с О’Брайеном, нынешним советником по национальной безопасности.

Трампу нужен человек, который станет доверенным лицом и будет выполнять те указания, что Вашингтон направит».

В сети есть немного публичных высказываний Джона Салливана о России. На слушаниях в Сенате он как-то осуждал присоединение Крыма и вмешательство в президентские выборы 2016 года. Так что здесь никаких интриг нет. С другой стороны, по политическому весу он, кажется, многократно превосходит своего предшественника Джона Хантсмана. Возможно, это неслучайно.