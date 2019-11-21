«Мы и сами слов не знаем»

С 21 ноября 2019 года учащиеся всех школ Якутии обязаны ежедневно исполнять гимн Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал в среду министр образования и науки Якутии Владимир Егоров в целях воспитания «социально ответственной личности, патриота». В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» отмечают, что Якутия — единственный субъект России, где введена подобная практика, которая, впрочем, «никак не повлияет на патриотическое воспитание». Педагоги Якутии, опрошенные “Ъ”, признаются, что не знают всего текста гимна России и не понимают, как обеспечить исполнение приказа министра на местах.

Согласно приказу министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимира Егорова, в регионе с 21 ноября вводится «ежедневное исполнение государственного гимна РФ» во всех общеобразовательных учреждениях. Соответствующий приказ направлен в региональные школы после того, как глава республики Айсен Николаев 20 ноября подписал указ «О проекте "Мы — будущее России!"» (№825). В указе, в частности, подчеркивается, что «приоритетной целью государственной политики Республики Саха (Якутия) является воспитание гражданина РФ — гармонично развитой и социально ответственной личности, патриота, готового развиваться и работать в интересах своей семьи, общества и страны».

Одним из пунктов указа в Якутии вводится ежедневное исполнение гимна РФ в школах (формулировку впоследствии дублирует приказ министра науки).

Кроме того, указом парламенту республики рекомендовано «совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания».

Опрошенные “Ъ” педагоги Якутии рассказали, что узнали о нововведении только в среду, и признались, что не понимают, должен ли гимн исполняться учениками в конкретное время на уроке или просто звучать по утрам из динамиков. По словам члена профсоюза учителей и председателя молодежного совета республиканского комитета народного образования и науки Виктории Ивановой, ни приказ министра, ни указ главы региона не вносят ясности, кто в школе должен отвечать за обеспечение исполнения гимна. «Я молодой учитель математики, и с коллегами мы, конечно, обсудили данную инициативу. Сошлись на том, что главное, чтобы это новшество не отнимало время 45-минутного урока,— рассказала госпожа Иванова.— Были мнения, что потеряется чувство торжественности восприятия гимна, если он будет звучать каждый день. Но я думаю, если ученики будут заходить в школу под звуки гимна, это, наоборот, их настроит на учебный процесс».

Преподаватель одной из коррекционных школ Якутска на условиях анонимности рассказал “Ъ”, что «руководство школы, мягко говоря, не приветствует такое нововведение».

«Педагогический состав разделился на два лагеря: одни не понимают, зачем нужно исполнять гимн в ежедневном режиме, вторые пока явно не против новшества. Первые как аргумент приводят свое детство, в котором звучание гимна СССР в школах было обязательным и никак не повлияло на развитие чувства патриотизма»,— сказал собеседник “Ъ”.

Петр Гермогенов, учитель английского языка одной из школ Покровска (Хангаласский район Якутии), признался “Ъ”, что сам знает далеко не весь текст гимна России, «как и многие другие коллеги». «У нас в школе не очень понимают, как проводить это мероприятие (21 ноября.— “Ъ”) и в какой форме — каждое утро или только в четверг,— рассказал господин Гермогенов.— Учителя наши ни малейшего представления об этой инициативе не имеют. Честно говоря, я не думаю, что это как-то повлияет на патриотическое воспитание. Смею предположить, что ученики без радости воспримут это нововведение в том смысле, что это ведь принуждение».

С мнением, что ежедневное исполнение или прослушивание гимна РФ в школах Якутии «не сможет оказать никакого воздействия на патриотическое воспитание учащихся», согласен сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Господин Луховицкий отметил, что теперь «в школах Якутии будут внесены изменения в уставы», чтобы регламентировать ежедневную процедуру на территории каждого конкретного учебного заведения.

«Отказаться от ежедневного исполнения гимна РФ в школах Якутии не могут,— считает юрист профсоюза "Учитель" Юрий Варламов.— Однако родительское сообщество вполне в силах повлиять на отмену данного мероприятия, если члены родительского комитета, например, посчитают, что исполнение гимна каким-то образом нарушает права их детей. У родителей есть право отказаться от участия в каких-либо массовых мероприятиях и даже снять ребенка с каких-либо уроков. Так что, если родители недовольны, они могут писать заявление на имя директора».

В Министерстве просвещения РФ оперативно прокомментировать нововведение в Якутии не смогли. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала “Ъ”, что с 21 ноября «комитет начинает прием обращений родителей всех регионов страны относительно позитивного якутского прецедента». «Дети любят ритуалы и традиции, поэтому, если в одно и то же время они будут слышать наш замечательный композиционный гимн, на их патриотическое воспитание это окажет только положительное воздействие. И может быть, пример Якутии — один из шагов, с которого начнется возрождение нашей страны,— сообщила госпожа Волынец.— Мы готовы как рассмотреть просьбы внедрить опыт Якутии в других регионах и посодействовать этому, так и разобрать конкретные претензии родителей относительно данного нововведения».

Мария Старикова