Гильдия пекарей и кондитеров ожидает рост цен на хлеб по итогам года на 7–8%

Рост цен на хлеб в России по итогам 2019 года может составить 7–8%, заявил «РИА Новости» президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

«Когда в основном в России идет оптовая продажа хлеба, то есть продают хлеб торговле, а торговля задирает цену, то где этот уровень поднятия цен? Он сидит внутри торговли. Ограничивать цену — это нарушение закона, ни в коем случае. Значит, будет расти. Как расти? Ну, 7–8% по итогам года в среднем»,— рассказал господин Кацнельсон.

В августе о резком росте цен на хлеб сообщил Росстат. По данным ведомства, за первые семь месяцев года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась на 7,7% относительно аналогичного периода 2018 года. При этом цены на хлеб росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен в июле 2019-го составил 4,6%.

О росте цен на хлеб на уровне 6–7% еще в январе предупреждал «Руспродсоюз». По их данным, зерно подорожало из-за сокращения урожая со 135,4 млн т в 2017 году до 110 млн т в 2018-м. «Руспродсоюз» также ранее отмечал, что рост тарифов на ГСМ отразится на производстве хлеба, в стоимости которого значительную часть составляют затраты на логистику.

Об урожае зерна в России — в материале “Ъ” «У пшеницы не всходит экспорт».

О том, что влияет на рост цен на хлеб в России,— в материале “Ъ” «Хлебозаводы пекут цены».