Население России за январь—сентябрь сократилось на 43,7 тыс.

Численность населения с начала года уменьшилась на 43,7 тыс. человек (0,03%), говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России. Общее число россиян на 1 октября составило 146,7 млн человек.

В январе—сентябре родились 1 млн 115,6 тыс. человек, а умерли — 1 млн 352,5 тыс. человек. В прошлом году — 1 млн 210 тыс. и 1 млн 383,4 тыс. человек соответственно. Естественная убыль населения составила 236,9 тыс. человек. Ее компенсировал прирост мигрантов, который составил 81,6%, отметили в Росстате (на 193,2 тыс. человек). В прошлом году в этот же период население сократилось на 173,4 тыс. человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова в июле нынешнего года заявила о «катастрофическом» снижении численности населения. Она тогда сообщила, что естественная убыль населения с января по май составила 149 тыс. человек.

Напомним, в 2019 году в России запущен нацпроект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и доступности социального обслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб. Минэкономики прогнозирует естественный прирост населения не ранее 2024 года.

О том, за что критиковали нацпроект, читайте в материале “Ъ” «В "Демографию" и "Здравоохранение" вкралась социальная неустроенность».

Что думают о проблемах демографии общественники — в публикации “Ъ” «Демографии вырыли яму».