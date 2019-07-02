Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население. Естественная убыль населения с января по май 2019 года составила 149 тыс. человек, сказала госпожа Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

«Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность»,— приводит ТАСС слова вице-премьера.

По словам Татьяны Голиковой, многие регионы «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. Когда скрывать занижение стало невозможно, показатели смертности стали расти.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что с плохой демографической ситуацией в России можно справиться только благодаря увеличению числа многодетных семей. По ее словам, демографическая ситуация является ключевой проблемой для большинства регионов.

В 2019 году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

Подробнее о проекте читайте в публикации “Ъ” «Были бы деньги, а жить захочется».