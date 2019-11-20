Кассационный суд отказал Водоканалу в оспаривании решения о запрете сброса сточных вод в Славянку

Третий кассационный суд вынес решение об отказе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в удовлетворении кассационной жалобы на решения Дзержинского районного суда и Горсуда Петербурга, удовлетворивших иск управления Росприроднадзора по Северо-Западу о запрете сброса предприятием сточных вод в реку Славянка. До конца текущего года Водоканалу предписано обеспечить консервацию или ликвидацию выпуска. В случае неисполнения судебного решения добровольно, надзорное ведомство обратится в службу судебных приставов для того, чтобы вынудить предприятие все-таки сделать это в принудительном порядке, сообщили в Росприродназоре.

Поводом для инициирования иска с таким требованием послужили многочисленные факты загрязнения реки Славянка через находящийся на балансе Водоканала выпуск «ОбщМет» со стороны находящейся поблизости исправительной колонии, объектов ОАО «РЖД» и других предприятий и организаций. По решение Верховного суда РФ, в 2017 году был взыскан ущерб на сумму более 18 млн рублей. Сроки переключения данного выпуска на очистку неоднократно сдвигались.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что утром 20 ноября по адресам нынешних и бывших руководителей ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о незаконном завышении цены на поставку в ГУП электроэнергии.