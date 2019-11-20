Банкротство воронежского завода «Армакс» продлено вновь

Арбитражный суд Воронежской области в очередной раз продлил конкурсное производство, финальную стадию банкротства, в юрлице собиравшегося производить сэндвич-панели в индустриальном парке «Масловский» ООО «Армакс групп». Об этом сообщается в картотеке арбитража. Он удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего «Армакса» Владимира Борисенко.

«Мероприятия по формированию конкурсной массы не завершены, расчеты с кредиторами не произведены. С учетом установленных судом обстоятельств конкурсное производство в отношении ООО "Армакс групп" не может быть завершено в установленный срок»,— сказано в определении суда. Ранее банкротство компании уже продлевалось.

Напомним, ранее банкротство ООО «Армакс групп» дошло до взыскания с его бывшего конкурсного управляющего беспрецедентной по меркам рынка компенсации убытков, сравнимой по сумме со стоимостью завода сэндвич-панелей, который компания так и не смогла построить в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. По иску ФНС суд обязал Федора Мерешкина выплатить почти 2 млрд руб.

Подробнее о том, как оценили этот спор в юридическом сообществе, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Списанного не воротит».

Сергей Калашников