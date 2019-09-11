Списанного не воротит

Резонансное банкротство ООО «Армакс групп» дошло до взыскания с его бывшего конкурсного управляющего компенсации убытков, сравнимой по сумме со стоимостью завода сэндвич-панелей, который компания так и не смогла построить в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. По иску ФНС суд обязал Федора Мерешкина выплатить почти 2 млрд руб. Эксперты предполагают, что на столь крупное взыскание не хватит средств компенсационного фонда СРО управляющих, а у страховых могут быть основания отказаться от выплат. В результате банкротному управленцу придется расплачиваться личным имуществом и банкротиться самому.

Судья арбитражного суда Воронежской области Олег Тимашов 9 сентября в очередной раз продлил банкротство ООО «Армакс групп». Длящаяся уже больше четырех лет процедура привлекла внимание профессионального сообщества кейсом с отстранением конкурсного управляющего в Верховном суде РФ и взысканием с него, по мнению опрошенных „Ъ“ юристов, «беспрецедентно крупной» компенсации убытков.

В конце минувшей недели суд опубликовал полный текст определения о взыскании с бывшего конкурсного управляющего «Армакса» Федора Мерешкина в пользу компании 1,79 млрд руб. по иску Федеральной налоговой службы. Эту сумму суд рассчитал самостоятельно (служба требовала 2,06 млрд руб.), исходя из величины дебиторской задолженности, которую господин Мерешкин якобы «безосновательно списал», не стараясь ее взыскать.

В частности, в начале 2015 года дебиторская задолженность «Армакса» превышала 2 млрд руб., на начало 2016 года составляла уже 69 млн руб., а к 1 января 2017 была полностью списана как безнадежная. Само строительство завода «Армакса» ранее оценивалось в сумму около 3 млрд руб.

Как сказано в судебном заявлении ФНС, «управляющий не выявил дебиторов и не оспорил сделки, что привело к непоступлению в конкурсную массу значительных сумм и причинению убытков как самому "Армаксу", так и его кредиторам». Также в материалах дела сказано, что господин Мерешкин не провел анализ финансового состояния должника, не проверил признаки фиктивного и преднамеренного банкротства должника и при этом уволил бухгалтеров и финансовых управленцев компании, «которые могли бы ему в этом помочь».

Телефон Федора Мерешкина был выключен. Ранее он заявлял “Ъ-Черноземье”, что считает обвинения ФНС «несправедливыми», а руководя процедурой банкротства, он действовал «добросовестно». На заседании суда он уточнял, что не взыскивал «дебиторку», так как у него не было «полного комплекта документов, а формальный подход лишь привел бы к уменьшению конкурсной массы». Суд с этим не согласился, заявив, что доводы управленца «голословны», а документы он и не пытался получить.

«Это ни в коей мере не соответствует разумному и обоснованному поведению, требующемуся от добросовестного конкурсного управляющего... Он формально выявил 81 дебитора должника, но не провел с ними работу по взысканию задолженности, а необоснованно, в нарушение порядка составления бухгалтерской отчетности списал всю ее», — сказано в определении суда.

Третьими лицами по делу выступают СРО господина Мерешкина «Содействие» и три страховые компании: «БИН страхование», «Инвестстрах» и «Страховое общество “Помощь”», которые согласно сложившейся практике должны будут в пределах своих возможностей оплачивать сумму взыскания, если она не будет обжалована. Пока что апелляционная жалоба в суд не поступала.

Напомним, в феврале господин Мерешкин по решению суда был отстранен Верховным судом от исполнения обязанностей конкурсного управляющего также по жалобе ФНС. До этого три инстанции вставали на его сторону, признавая нарушения, но не считая их достаточными для отстранения, так как в законодательстве о банкротстве четкие критерии этого не даны.

Банкротство «Армакс групп», планировавшей в 2014 году запустить под Воронежем производство минеральной ваты и сэндвич-панелей, началось в 2015 году. К моменту введения процедуры конкурсного производства весной 2016 года в реестре числилось 5,5 млрд руб. задолженности, из которых 5 млрд руб. — перед Внешэкономбанком, залоговым кредитором компании. В 2018 году недостроенный завод за 447,2 млн руб. выкупила группа «Дорхан».

Руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов назвал этот случай «беспрецедентным в известной практике как по размеру взысканных убытков, так и по возможности фактически получить эту компенсацию».

СРО может максимально выплатить 25 млн руб. — половину компенсационного фонда. Но нельзя исключить, что СРО может закрыться и ничего не платить.

Возможности страховки также ограничены, поскольку она привязывается к балансовой стоимости активов компании, — пояснил господин Фролов. — Итогом станет то, что сам управляющий на долгие годы уйдет в процедуру банкротства, ведь вряд ли у него есть имущество на 2 млрд руб.». Его коллега по юридической компании Денис Зайцев добавил, что страховые компании могут и вовсе отказаться от выплат, «если ситуация будет оценена не как ошибка, а как сознательные преступные действия»: «Тогда вся сумма целиком ляжет на самого господина Мерешкина».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев отметил, что страховые должны будут выплатить компенсацию в пределах договоров, но после этого могут подать новые иски о компенсации убытков к господину Мерешкину и его СРО. «Управляющий имеет основную страховку в размере 10 млн руб., покрывающую все его проекты, и дополнительную, зависящую от баланса конкретной компании. Она может покрыть основную сумму взыскания. В компенсационном фонде возможно будет взять 5 млн руб., но потом его должны пополнить своими деньгами все остальные члены СРО. Кто-то из них может от этого отказаться, уйдя в другое объединение. В итоге есть вероятность закрытия СРО из-за такого крупного взыскания с участника», — рассказал господин Вышегородцев.

После ставшего прецедентным решения Верховного суда у управляющего «очень низкие» шансы на обжалование взыскания, полагает Дмитрий Клеточкин из фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». «Мне неизвестны случаи взыскания столь крупных сумм с управляющих», — отметил он. «Вероятность успешного обжалования невелика, так как высшая инстанция уже установила факт неисполнения управляющим обязанностей», — согласна юрист «Амулекса» Марина Филиппова.

Сергей Калашников