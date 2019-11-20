Роботы на стройке

Все чаще создают роботов, которые могут быть задействованы в местах, опасных или вообще недоступных для человека,— разбирать реакторы вышедших из строя АЭС, добывать полезные ископаемые на дне океана или тушить пожары. Такие разработки обычно финансируются правительствами, однако частный сектор тоже демонстрирует к ним интерес.

Многие исследования говорят, что распространение искусственного интеллекта, вопреки опасениям, не столько приведет к вытеснению людей с рабочих мест, сколько создаст новые рабочие места. Но у этого есть еще одно преимущество — в недалеком будущем роботы заменят людей в сферах, которые опасны или вовсе недоступны для человека, пишет Financial Times.

Один из таких роботов под названием Latro был разработан Манчестерским университетом и британской компанией Forth Engineering. Он предназначен для работы в опасных условиях — например, на расположенной в море энергетической инфраструктуре, прежде всего на АЭС. Latro оснащен камерами, лазерными сканерами, режущими инструментами и другими устройствами.

Этого робота-паука (именно так выглядит Latro) предполагается использовать для удаления и сортировки радиоактивных материалов британской АЭС «Селлафилд», построенной в 1950-е годы. Она была остановлена в 2007 году, и с тех пор продолжается ее демонтаж. Он осложняется необходимостью работать с радиоактивными веществами.

Манчестерский университет также разрабатывает сходного робота, который мог бы разбирать завалы на японской АЭС «Фукусима-1». Там до сих пор остается неизвестным местонахождение части радиоактивного топлива, вытекшего из реактора.

Ранее университет вместе с Forth Engineering создал еще одного робота — Avexis, это робот для подводных работ, который уже использовался в Селлафилде и на «Фукусиме-1».

«Робототехника в этом случае делает возможным исследование, доступ к различным зонам и понимание, что находится внутри них, каков уровень радиации, где именно находится расплавленное топливо, так что вы можете лучше понять, как проводить операцию по очистке»,— отмечает профессор Манчестерского университета Барри Леннокс, работающий в университетской лаборатории робототехники и специализирующийся на оборудовании для выведения из эксплуатации объектов атомной энергетики. В Манчестерском университете работает Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта в атомной энергетике, с которой сотрудничает 38 компаний и организаций, в их числе компания, управляющая Селлафилдом, Rolls-Royce, энергетическая компания EDF Energy и управление по регулированию атомных объектов.

Атомная энергетика — это далеко не единственное направление, в котором роботы могут выполнять опасные для человека задачи. Лаборатория по робототехнике и механике Политехнического университета Виргинии разработала человекоподобного робота SAFFiR, который должен помогать пожарным при тушении огня на судах.

Робот весом 63 кг и высотой 173 см оснащен сканерами, с помощью которых он может обнаружить пламя и определить расстояние до него, после чего — направить поток воды на огонь.

SAFFiR был создан по заказу Военно-морского флота США, он должен стать частью системы пожаротушения на военных судах.

Американская компания Houston Mechatronics разработала робота-трансформера Aquanaut, который предназначен для работы в глубинах океана. Aquanaut сочетает характеристики целого ряда устройств — с одной стороны, это роботизированная мини-субмарина, которая может собирать данные под водой, например в случае крушения судна, с другой — при необходимости она трансформируется в человекоподобного робота, который может работать на глубине.

Активно развиваются и роботы, заменяющие людей в шахтах,— в нескольких уже используется робот UX-1, оснащенный оборудованием для разведки полезных ископаемых. Запущенный властями ЕС проект Viable Alternative Mine Operating System (VAMOS) предусматривает создание роботов, которые могут добывать полезные ископаемые под водой,— для использования их в затопленных и заброшенных из-за этого шахтах.

По мнению профессора IT Фрайбергской горной академии Бернхарда Юнга, в конечном счете мы придем к «полностью автоматизированным шахтам без людей, полностью управляемым машинами».

Господин Юнг считает, что использование роботов в горнодобывающей промышленности позволит добывать полезные ископаемые не только на дне океана, но и в космосе.

Такими разработками нередко занимаются именно университеты — речь идет не о массовом производстве, а о создании прототипов и тестировании возможности их использования в разных условиях. Лидером по инвестициям в такие проекты являются правительства — для компаний такие разработки кажутся довольно рискованными, но, по словам господина Леннокса, корпорации обычно приходят в эту сферу, когда уже есть концепт конкретных роботов.

Правительственные инвесторы могут быть «намного более открытыми к инновационным идеям», чем компании, но и компании могут извлечь выгоду из этих идей, считает эксперт по робототехнике из Политехнического университета Виргинии Александр Леонесса. «Частный сектор для нас скорее партнер, чем инвестор. Они сотрудничают с нами, помогая определить, что идея конкурентоспособна на рынке, и будут использовать наши разработки позже»,— отмечает он.

В 2016 году правительство Великобритании запустило фонд Industrial Strategy Challenge Fund, который в числе прочего предусматривает инвестирование £44,5 млн в четыре университета, которые должны направить эти средства на разработку роботов, которые могут действовать в экстремальных условиях, таких как морские установки или внеземное пространство. В США действуют схожие проекты: в их числе Национальный научный фонд (NSF) и Национальная инициатива по робототехнике 2.0. Так, NSF инвестировал $20 млн в разработку целого ряда роботов, в числе которых роботы для работы в зоне бедствий и в глубине океана. Национальная инициатива по робототехнике 2.0 запустила программу создания оборудования для удаленного доступа к местам, опасным в физическом, химическом или биологическом отношении.

Компании тоже создают роботов для работы в сложных условиях, правда в их случае речь обычно идет о роботах для более коммерческих задач. Например, корпорация Boston Dynamics в партнерстве с другими компаниями, в том числе Trimble и Hilti, работает над платформой Spot Robot, которая будет выполнять задачи в строительстве. «Использование роботов для рутинных задач в опасной среде в целях улучшения безопасности, эффективности и качества сбора данных — часть нашего видения цифровой трансформации»,— рассказывает старший директор Trimble по смешанной реальности и нейрокомпьютерному интерфейсу Авиад Алмагор.

Яна Рождественская