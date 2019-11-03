Искусственный интеллект в дипломатическом корпусе

Искусственный интеллект, который через 45 лет, как прогнозируют ученые, будет лучше людей справляться со всеми видами работ, вполне применим и на дипломатической службе. Свою точку зрения по этому вопросу изложил профессор кафедры дипломатии Оксфордского института Корнелиу Бйола.

Как отмечает профессор Бйола в статье для испанского Королевского института международных исследований Элькано, на волне последних технологических достижений интерес к искусственному интеллекту (ИИ) и его потенциальным сферам применения заметно вырос, и прогнозы относительно того, как будет расширяться сфера его применения, сейчас необычайно оптимистичны.

Так, по оценкам американских ученых, к 2024 году ИИ будет лучше человека справляться с переводами, к 2026 году сможет лучше школьников-старшеклассников писать сочинения на заданные темы, к 2027 году полностью заменит людей за рулем грузовых автомобилей, к 2049 году запросто будет писать бестселлеры, а к 2053 году — оперировать лучше хирурга-человека. Ученые считают, что уже через 45 лет ИИ будет лучше человека справляться со всеми видами работ.

Известная доля автоматизации с помощью ИИ не помешает и в дипломатической работе, причем не только на уровне консульств и оформления документации, но и на уровне международных переговоров и народной дипломатии.

ИИ мог бы содействовать улучшению коммуникаций между правительствами и гражданами разных стран посредством устранения языковых барьеров, повысить безопасность дипломатических миссий с помощью технологий распознавания изображений и сортировки информации, поддерживать международные миротворческие операции и предотвращать нарушения при оказании финансовой помощи другим странам.

Выгоды использования ИИ в работе консульств очевидны, считает профессор Бйола. Консульские услуги в большинстве своем связаны с повторяющимися и простыми операциями, которые осуществляются на основе конкретных и неизменных правил. Искусственный интеллект может с помощью анализа больших объемов данных организовать их, найти в них скрытые закономерности и тем самым в значительной мере упростить работу человека.

Автор приводит пример использования ИИ в качестве цифрового помощника консула. Консульство некоего государства сталкивалось с проблемой нерегулярности спроса на срочное оформление документов. Сроки оформления затягивались, число нерассмотренных запросов росло. Страдала репутация консульства, ухудшались отношения посольства с министерством иностранных дел страны пребывания.

В это дело вступает система ИИ: с помощью метода оценочно-описательной аналитики она изучает данные работы консульства за последние пять лет, выявляет скрытые закономерности и делает прогноз, что в следующем году пиковый спрос на паспорта, визы и справки наиболее вероятен в августе, мае и декабре. Подходит следующий год, и прогноз ИИ насчет мая и августа подтверждается, а с декабрем, например, он ошибся. Тогда в систему ИИ вводятся обновленные данные, и с учетом этого он выдает новый, более точный прогноз уже на следующий год. Как ожидается, это позволит повысить эффективность работы конкретного консульства, после чего этот метод можно будет использовать для помощи другим консульствам, где возникнет схожая проблема.

Это, как отмечает профессор, самый простой уровень использования ИИ в дипломатии.

С учетом развития технологий квантового вычисления ИИ может очень скоро стать важным инструментом, например урегулирования дипломатических кризисов.

«Системы ИИ смогут помогать посольствам и МИДам осмысливать суть и масштабы событий в реальном времени, упрощать процесс принятия решений, разбираться с ожиданиями общественности и способствовать прекращению кризиса»,— пишет Корнелиу Бйола. Сейчас интеграция ИИ в эту работу возможна только под контролем человека.

Что касается переговоров, то ИИ пока не может заменить человека в ведении этого процесса или в принятии решений. Зато он может помочь найти лучшую стратегию ведения переговоров, своевременно и быстро подбирая нужную информацию, анализируя полученные данные и делая прогнозы, на что у человека могли бы уйти дни или даже недели.

Алена Миклашевская